Días atrás, Oriana Sabatini engañó a sus miles de seguidores al hacerles creer que se había sometido a un radical cambio de look. Sin embargo, en su reciente aparición en OLGA dejó en claro que todo se trató de una sesión de fotos. Durante esta misma nota, contó intimidades de su relación con Paulo Dybala que sorprendieron.
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Invitada una vez más a “Sería Increíble”, el ciclo que conduce Nati Jota en OLGA, Oriana contó que tiene una insólita conducta cuando duerme que termina despertando del susto a su marido.
“No soy sonámbula pero me río mientras sueño y le ha pasado a mi pobre marido despertarse con mis carcajadas a la mitad de la noche”, contó la actriz y cantante que reveló que tiene carcajadas nocturnas.
ORIANA SABATINI Y SU INSÓLITA CONDUCTA AL DORMIR
Durante la entrevista en OLGA, Oriana Sabatini recordó un episodio puntual que, según reconoció, terminó asustando muchísimo al futbolista. “Esto lo traumó a Paulo. Una noche se giró en la cama y me vio sentada, con los ojos cerrados mientras señalaba un pasillo”, relató.
Entre risas, reconoció que ese episodio en particular aterró a Paulo Dybala. “Sin dudas me ama, pero me reconoció que le dio mucho miedo esa situación”, aseguró la cantante, tomándoselo con mucho humor.
A partir de esto, Oriana le pidió a su marido que la grabe mientras se reía dormida pero él aún no se animó.