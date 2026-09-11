Las Leonas volvieron a hacer historia y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey Femenino en el Wagener Stadium de Amstelveen. Sin embargo, detrás de la celebración y la gloria deportiva, Julieta Jankunas reveló la difícil situación económica que atraviesan muchas de las integrantes del seleccionado argentino.

Argentina se quedó con el título después de superar a Países Bajos por 3-1 en los shoot-outs, luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario. La conquista significó la tercera Copa del Mundo para Las Leonas, que anteriormente habían levantado el trofeo en Australia 2002 y Argentina 2010.

JULIETA JANKUNAS CONTÓ LA REALIDAD QUE VIVEN LAS LEONAS

En medio de los festejos, Julieta Jankunas sorprendió al hablar de las dificultades económicas que enfrentan las jugadoras pese al enorme reconocimiento que tiene el seleccionado. En una entrevista con Infobae, la cordobesa expuso el contraste entre la imagen profesional que proyectan y las condiciones que viven puertas adentro.

“Somos Leonas, hoy somos campeonas y hace un mes sacábamos cuentas para ver si llegábamos a fin de mes. Somos profesionales, porque al ojo del que está afuera somos profesionales, puertas adentro somos amateurs”, aseguró.

CRÉDITO: Infobae

La jugadora también explicó que la situación se extiende a quienes compiten en los clubes argentinos. “Todas las jugadoras que hoy jugamos en Argentina pagamos donde jugamos, a los clubes. Es la triste realidad”, señaló.