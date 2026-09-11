A casi dos años del romance que nació en Cuestión de Peso, Camilota y Natee volvieron a quedar enfrentadas públicamente. La bailarina lanzó fuertes acusaciones contra la hermana de Thiago Medina, que incluyeron desde un supuesto robo hasta detalles privados sobre la intimidad que compartieron cuando eran pareja.

El descargo de Natee surgió después de que Camila Deniz hiciera comentarios sobre la intimidad de su expareja. Molesta por la exposición, la joven decidió responder y explicar su versión de por qué evitaba determinadas prácticas sexuales durante la relación.

NATEE EXPUSO DETALLES DE SU INTIMIDAD CON CAMILOTA

“¿Por qué estás hablando de nuestra intimidad? Estás diciendo que yo no bajaba... A ver, yo soy una persona muy limpia y paranoica”, comenzó diciendo Natee en Instagram.

Luego fue todavía más contundente y aseguró que durante el romance tenía dudas sobre la exclusividad del vínculo. “Ella estaba con uno y con otro. ¡No te lo quería decir porque no quería lastimarte! No da que estés divulgando cosas. No hubo intimidad por eso”, sostuvo.

Crédito: Instagram

Pero el conflicto no terminó ahí. La bailarina también acusó a Camilota de haberle robado un par de ojotas durante una difícil etapa de su vida, cuando atravesaba problemas habitacionales.

CÓMO FUE EL ROMANCE DE CAMILOTA Y NATEE

La relación entre ambas había comenzado en 2024 durante su participación en Cuestión de Peso (eltrece). En septiembre de aquel año confirmaron públicamente que estaban juntas después de varias semanas de acercamiento dentro del programa.

En ese momento, Natee contó que los celos y sus personalidades similares habían provocado algunas discusiones, aunque finalmente habían decidido apostar por el noviazgo.

Sin embargo, el romance duró poco y terminó de manera abrupta. Tras la separación dejaron de hablarse y cada una continuó con su vida.