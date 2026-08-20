Camila “Camilota” Deniz preocupó a sus seguidores luego de compartir en las redes sociales un video donde se mostró llorando y visiblemente movilizada. La publicación generó una ola de comentarios y preguntas, por lo que la joven decidió salir a aclarar la situación minutos después a través de sus Instagram Stories.

“Me duele que me tomen de bolu... por ser buena. Me enfada muchísimo dar cariño, estar para los demás y después darme cuenta de que hay personas que solamente están a mi lado por interés”, comenzó diciendo Camilota en su posteo.

“No voy a cambiar mi forma de ser por gente así. Seguiré teniendo un buen corazón, pero aprendí que no todos merecen mi confianza, mi tiempo ni mi energía”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@camioficial94) Por: Fabiana Lopez

Lejos de borrar lo que había publicado o esquivar las repercusiones, Camilota explicó que el mensaje había sido escrito por ella y que reflejaba un momento personal que estaba atravesando, que nada tiene que ver con una supuesta crisis con su novia Ana Mabel: “¿Cómo no voy a escribirlo? Lo que escribí en mi Instagram lo escribí yo. Tengo corazón, sé hablar”, lanzó.

En ese sentido, reconoció que puede cometer errores al momento de expresarse, pero dejó en claro que eso no significa que alguien más maneje sus redes o escriba por ella: “¿No puedo empezar a decir que tengo sentimientos, que tengo un corazón y me duele mucho dar amor y dar cariño?”, expresó. Y cerró, con lágrimas en los ojos: “Y aún estoy así, una lloradita y mañana sería otro día más. Pero me están pasando cosas”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@camioficial94)

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CAMILOTA PRESENTÓ A SU NUEVA NOVIA CON UNA ROMÁNTICA DECLARACIÓN DE AMOR: “PODEMOS DEJAR DE ESCONDERNOS”

Camila “Camilota” Deniz decidió dar un importante paso en su vida personal y eligió las redes sociales para presentar oficialmente a su nueva novia, Ana Mabel. Con una tierna foto de ambas abrazadas y sonriendo a cámara, ambas compartieron una profunda declaración de amor que conmovió a sus seguidores.

En el posteo, Ana expresó la felicidad que siente por poder vivir su relación con libertad y sin ocultarse: “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos. Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano”, comenzó diciendo.

“Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento”, agregó.

Foto: Instagram (@labeby_pop) Por: Fabiana Lopez

“Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos. TE AMO”, cerró, a corazón abierto.