Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, oficializó su incorporación a OnlyFans. La ex participante de Cuestión de Peso abrió su perfil en la plataforma de suscripción y comenzó la cuenta regresiva con una llamativa producción fotográfica.

A través de Instagram, la influencer compartió una serie de imágenes en las que posó con un conjunto de lencería negra y acompañó la publicación con un mensaje breve pero contundente: “El 10 de julio lanzo mi página azul. Los espero ahí”.

EL PROYECTO YA VENÍA GENERANDO EXPECTATIVA

La noticia no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca a Camilota. Desde hace varias semanas, la influencer venía recibiendo consultas de sus seguidores sobre la posibilidad de vender contenido exclusivo a través de la plataforma.

Lejos de mantener el tema en reserva, decidió compartir algunas de esas preguntas en sus historias de Instagram y confirmó que el proyecto ya estaba en marcha. En ese momento explicó que el perfil se encontraba en proceso de preparación y adelantó que pronto compartiría el enlace oficial para quienes esperaban sumarse.

Camilota anunció su desembarco en OnlyFans y sorprendió con una producción de alto impacto. Crédito: Instagram

TRABAJARÁ JUNTO A UNA SOCIA

Otro de los detalles que reveló fue que no llevará adelante la cuenta sola. Según contó, el perfil será administrado junto a una socia, quien se encargará de la gestión y organización del contenido.

Camilota anunció su desembarco en OnlyFans y sorprendió con una producción de alto impacto. Crédito: Instagram

Camilota anunció su desembarco en OnlyFans y sorprendió con una producción de alto impacto. Crédito: Instagram

La decisión apunta a profesionalizar el proyecto, una modalidad cada vez más habitual entre creadores de contenido e influencers que buscan monetizar su presencia en plataformas digitales.