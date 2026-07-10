Nazareno Casero le pone el cuerpo a un proyecto muy distinto mientras sube al escenario del Paseo La Plaza con Bebé reno: un programa de viajes protagonizado por él y su perro Rulo. El actor contó los detalles y adelantó cuándo podría llegar a la pantalla.

Consultado por las devoluciones que recibe de la obra, Casero explicó que lo que más destaca la gente es la precisión del texto: “Che, ¿cómo te acordás toda esa letra?”, le suelen decir. Según describió, se trata de una obra espesa y densa, alejada del lenguaje teatral tradicional, que avanza mostrando el deterioro progresivo de su protagonista a lo largo de la función.

EL ORIGEN DEL PROYECTO EN EL CAMINO DE SANTIAGO

El actor reveló que la propuesta para hacer Bebé reno lo encontró en un momento muy particular: recorriendo el Camino de Santiago junto a Rulo. “Estábamos caminando 115 kilómetros ahí, en España. Me había ido de vacaciones y a visitar a mi ex, que estaba allá viviendo”, relató el hijo de Alfredo Casero.

Fue en una de las últimas etapas del recorrido cuando lo llamó el productor Maxi Córdoba para ofrecerle el protagónico de la obra.

Nazareno Casero junto a su perro Rulo durante el Camino de Santiago, en España. Crédito: Instagram @nazarenocasero

Ese mismo viaje, que le llevó cuatro días completar junto a su perro, terminó siendo la semilla de su nuevo proyecto personal. Casero contó que durante el trayecto fueron grabando material para lo que será Viajes de perros, un programa de turismo pensado para YouTube.

“La primera etapa, que es una etapa de bosque medio espeso, la hice de noche. Un gran error, pero que estoy agradecido de haberlo hecho”, recordó entre risas, sobre una travesía nocturna por caminos medievales y cementerios abandonados.

UNA PRODUCCIÓN PROPIA CON MIRAS A CRECER

Consultado sobre si el programa es una producción propia, Casero fue contundente: “Sí, sí, lo estoy haciendo yo, lo estamos editando y terminando de darle un formato”. El actor contó que ya mantiene conversaciones con distintas productoras interesadas en el contenido, aunque todavía evalúa si el formato que tiene en mente encaja con las propuestas que le acercan.

Nazareno Casero en una pausa junto a su perro Rulo. Crédito Instagram @nazarenocasero

“Como hay algunos interesados, después veremos si es solo la aventura o si puede ser redituable”, cerró.