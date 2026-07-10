Clara Sarkany compartió con sus seguidores un momento cargado de emoción que la tomó por sorpresa. Es que su hermana viajó directo desde España con el único objetivo de conocer a su bebé recién nacida. La emotiva secuencia quedó registrada en las redes sociales y rápidamente se llenó de comentarios de puro amor por parte de su entorno y de los usuarios.

En las imágenes compartidas en su cuenta oficial, se puede ver el minuto a minuto de un tierno encuentro que incluyó risas, llanto y abrazos interminables. “Vino de España a conocer a la bebé”, expresó conmovida la flamante mamá en sus historias de Instagram.

UNA SORPRESA QUE EMOCIONÓ A TODA LA FAMILIA SARKANY

El plan de la hermana de Clara Sarkany incluyó total complicidad para que nadie sospechara de su llegada al país.

La reacción de la diseñadora al ver que su familiar cruzó el océano para acompañarla Crédito @clarisarkany

Tras arribar y sorprender a la diseñadora, ambas continuaron la travesía de la felicidad: “Y después fuimos a sorprender a Jose”, relataron en los videos. La reacción de Jose al abrir la puerta y verla allí fue el broche de oro para una jornada inolvidable.

Clara Sarkany y la sorpresa de su hermana, quien viajó especialmente desde España. Fuente: Instagram @clarisarkany

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar.

Clara Sarkany y su hermana, quien viajó especialmente desde España. Fuente: Instagram @clarisarkany Por: Instagram @clarisarkany

Su papá, el reconocido zapatero Ricky Sarkany —ahora abuelo de la pequeña—, dejó plasmado su amor con un efusivo “¡Bombonas!” y un cariñoso “Mi pupo”, sumándose al festejo virtual de toda una familia que se mantiene unida a pesar de las distancias geográficas.