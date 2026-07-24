Camilota compartió parte del contenido exclusivo que realiza para Only Fans. La hermana de Thiago Medina publicó imágenes donde se mostró con un look de diablita hot y enfermera.

“No nací para gustarle a todo el mundo , Nací para sentirme bien conmigo misma “, escribió.

LAS FOTOS DE CAMILA DENIZ EN ONLY FANS

Muy conforme con la respuesta de sus seguidores, la exparticipante de Cuestión de Peso (eltrece) destacó el crecimiento de esta nueva etapa laboral, con la que obtiene ingresos en dólares. Además, contó que continúa realizando trabajos publicitarios a través de su cuenta de Instagram.

Camilota revolucionó las redes con sus fotos de “diablita hot”. Crédito: Instagram

Camilota revolucionó las redes con sus fotos de “diablita hot”. Crédito: Instagram

EL FUERTE DESCARGO DE CAMILOTA CONTRA QUIENES LA CRITICAN EN REDES

Camilota decidió responder con un contundente mensaje en sus redes sociales a las respuestas negativas, donde habló sobre la discriminación y defendió su derecho a mostrarse como quiere.

Camilota revolucionó las redes con sus fotos de “diablita hot”. Crédito: Instagram

Camilota revolucionó las redes con sus fotos de “diablita hot”. Crédito: Instagram

“La gente en las redes habla y opina sin saber. ¿Piensan que por ser gorda no puedo mostrar a la mujer que amo o ser feliz? Pero la realidad es otra: soy feliz, me siento amada y no necesito la aprobación de nadie para vivir mi historia”, expresó junto a una postal sugerente desde un jacuzzi.