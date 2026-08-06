Camila “Camilota” Deniz decidió dar un importante paso en su vida personal y eligió las redes sociales para presentar oficialmente a su nueva novia, Ana Mabel. Con una tierna foto de ambas abrazadas y sonriendo a cámara, ambas compartieron una profunda declaración de amor que conmovió a sus seguidores.

En el posteo, Ana expresó la felicidad que siente por poder vivir su relación con libertad y sin ocultarse: “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos. Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano”, comenzó diciendo.

“Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento”, agregó.

Foto: Instagram (@labeby_pop) Por: Fabiana Lopez

“Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos. TE AMO”, cerró, a corazón abierto.

“Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos. Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano”.

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE CAMILOTA TRAS QUEDAR ELIMINADA DE CUESTIÓN DE PESO: “NO ESTOY PASANDO UN BUEN MOMENTO”

Un momento de profunda emoción se vivió en Cuestión de Peso cuando Camila Deniz, más conocida como Camilota, quedó eliminada de Cuestión de Peso tras no alcanzar el objetivo que le permitía continuar en competencia.

La participante llegó a la instancia decisiva en una situación muy delicada. Después de haber subido 2,8 kilos el lunes, logró bajar parte de ese peso, pero no fue suficiente para mantenerse dentro del programa de elrece.

Con mucha tensión en el estudio, en el estudio recordaron que la participante debía pesar 125,100 kilos o menos para seguir en carrera. Sin embargo, la balanza terminó marcando una diferencia que selló su salida: “La balanza hoy te muestra una diferencia de casi 3 kilos. 2,9 kilos exactamente, Camila. Tenías que pesar 125,100 o menos. Camila, te vas de Cuestión de Peso”, le comunicaron.

Foto: Captura (eltrece)

Visiblemente afectada, Camilota reconoció que intuía lo que iba a suceder: “Lo presentía. No estoy pasando un buen momento, sinceramente. No voy a poner excusa. Yo creo que mi familia me necesita”, expresó entre lágrimas.

Lejos de alejarse por completo del programa, la influencer dejó en claro que quiere seguir vinculada al tratamiento y al grupo, y terminó reconociendo uno de los motivos que influyó en el resultado de la balanza: “Quizás el fin de semana he tomado alcohol. Me equivoqué. La comida siempre va a estar. Ya lo sabemos y lo sé, porque vengo arrastrando esto desde que empezó todo nuevamente”, cerró muy angustiada.