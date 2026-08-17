Camila Deniz, Camilota, atraviesa un gran momento sentimental y decidió celebrar sus seis meses de relación con su novia, Ana Mabel, con una romántica publicación en redes sociales.

La influencer compartió una íntima foto junto a su pareja desde la cama, donde ambas aparecen a los besos y rodeadas de globos rojos con forma de corazón.

En el fondo también se puede leer la frase “te amo”.

El romántico mensaje de Camilota para su novia

Junto a la imagen, Camilota le dedicó un profundo mensaje a Ana Mabel para celebrar la fecha.

“Hoy solo quiero decirte que te amo y que me hace feliz compartir mi vida con vos. Felices 6 meses, mi amor. Por muchos meses más juntas”, expresó la influencer.

Luego, agregó: “Seis meses de elegirnos, de abrazarnos fuerte y de vivir este amor a nuestra manera. Gracias por cada momento, por cada beso, por cada abrazo y por hacerme sentir tanto”.

Camila Deniz y Ana Mabel. Foto: Instagram camioficial94

La declaración de amor de Ana Mabel a Camilota

Ana Mabel también quiso celebrar los seis meses de relación y realizó una publicación dedicada a Camilota.

La dedicatoria de Ana Mabel a Camilota. Foto: Instagram labeby_pop

“Seis meses de que llegaste para iluminar mi vida. Te amo mucho, gracias por hacerme feliz”, escribió la joven.

Además, le dedicó unas emotivas palabras a su pareja: “Siempre estaré a tu lado, en las buenas y en las malas. Nunca dejes de brillar y sonreír, sos una luz de persona que ilumina mi mundo. Te amo demasiado, mi reina”.