Camila Deniz, Camilota, atraviesa un gran momento sentimental y decidió celebrar sus seis meses de relación con su novia, Ana Mabel, con una romántica publicación en redes sociales.
La influencer compartió una íntima foto junto a su pareja desde la cama, donde ambas aparecen a los besos y rodeadas de globos rojos con forma de corazón.
En el fondo también se puede leer la frase “te amo”.
El romántico mensaje de Camilota para su novia
Junto a la imagen, Camilota le dedicó un profundo mensaje a Ana Mabel para celebrar la fecha.
“Hoy solo quiero decirte que te amo y que me hace feliz compartir mi vida con vos. Felices 6 meses, mi amor. Por muchos meses más juntas”, expresó la influencer.
Luego, agregó: “Seis meses de elegirnos, de abrazarnos fuerte y de vivir este amor a nuestra manera. Gracias por cada momento, por cada beso, por cada abrazo y por hacerme sentir tanto”.
La declaración de amor de Ana Mabel a Camilota
Ana Mabel también quiso celebrar los seis meses de relación y realizó una publicación dedicada a Camilota.
“Seis meses de que llegaste para iluminar mi vida. Te amo mucho, gracias por hacerme feliz”, escribió la joven.
Además, le dedicó unas emotivas palabras a su pareja: “Siempre estaré a tu lado, en las buenas y en las malas. Nunca dejes de brillar y sonreír, sos una luz de persona que ilumina mi mundo. Te amo demasiado, mi reina”.