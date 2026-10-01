Al día siguiente de contar el motivo por el que se fue molesta del stream de Telefe y apuntar contra Romina Uhrig, Coty Romero hizo una contundente aclaración en Después de que todos, el stream de Resumido.

La ex Gran Hermano aseguró que no “destrozó” a Telefe al contar que le habían prohibido hablar de Romina y explicó por qué mantiene un fuerte enfrentamiento con su excompañera del reality.

Sin rodeos, Coty aseguró que Romina Uhrig estuvo con sus dos exparejas: Alexis “El Conejo” Quiroga, cuando él estaba en pareja con ella, y Nacho Castañares, antes de que ambos comenzaran formalmente una relación.

Video de Resumido.

Por qué Coty Romero detesta a Romina Uhrig

“Ella conoce a mis ex parejas porque estuvo con ambos. Estuvo con El Conejo cuando estaba conmigo y estuvo con Nacho antes de que él esté conmigo, obviamente”, lanzó Coty en Resumido, sorprendiendo a toda la mesa.

Capturas de Telefe, Gran Hermano.

Capturas de Telefe, Gran Hermano.

“¿Te hizo cornuda? ¿El Conejo te metió los cuernos con Romina?”, le preguntó Ferbo.

La panelista respondió: “Sí, sí. Eso fue lo que yo había contado. Yo nunca hablé mal de ella, simplemente conté algo que hizo y si eso te hizo quedar mal es porque accionaste mal vos”.

Luego, Coty también se refirió a una publicación que había hecho Uhrig sobre su situación laboral.

“Hace un tiempito ella subió diciendo que se había quedado sin trabajo en Telefe. Antes de que empiece Gran Hermano. Pero es raro con esta gente”, expresó la ex Gran Hermano, en referencia a que Romina volvió a trabajar para el canal.

Así, Coty Romero volvió a dejar en claro cuál es el motivo de su enojo con Romina Uhrig y sostuvo su versión sobre lo ocurrido con sus exparejas.

Actualmente, Romina está en pareja con el productor de Telefe Martín Borrillo.