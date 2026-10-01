Ni al horno ni a la parrilla: la forma más rápida y práctica de hacer una pizza

La pizza casera es una de esas preparaciones que admiten todo tipo de variantes. Aunque lo más habitual es cocinarla en el horno o directamente sobre la parrilla, existe una alternativa práctica para resolverla sin necesidad de utilizar ninguno de los dos: hacerla a la plancha.

Este método permite conseguir una masa dorada y tostada en pocos pasos. El secreto está en cocinar primero uno de sus lados, darla vuelta y recién entonces incorporar la salsa, la muzzarella y el resto de los ingredientes.

Además, la receta permite jugar con los toppings. En este caso, la combinación incluye tomates frescos, morrones asados, aceitunas negras, pesto y albahaca, aunque puede adaptarse fácilmente a los ingredientes disponibles en casa.

Comensales 4 Ingredientes 500 g harina.

g harina. 10 g levadura fresca o 10 g de levadura seca.

g levadura fresca o 10 g de levadura seca. 3 cucharadas de sal.

cucharadas de sal. 2 cucharadas de aceite de girasol.

cucharadas de aceite de girasol. 250 cc agua tibia.

cc agua tibia. Salsa de tomates, cantidad necesaria.

Muzzarella fresca deshilachada, cantidad necesaria.

Aceitunas negras, cantidad necesaria.

Tomate fresco cortado en rodajas.

Morrón rojo asado.

Morrón amarillo asado.

Hojas de albahaca.

3 cucharadas de pesto.

Procedimiento

Preparar la masa: colocar la harina sobre la mesada y formar una corona. En el centro, incorporar el aceite y la levadura previamente diluida en un poco de agua tibia. Incorporar la sal: distribuirla sobre los bordes de la harina y comenzar a agregar poco a poco el resto del agua tibia. Amasar: trabajar todos los ingredientes hasta conseguir un bollo liso. La masa debe quedar ligeramente más firme que la utilizada habitualmente para una pizza convencional. Dejar leudar: tapar el bollo y dejarlo descansar durante aproximadamente una hora. Dividir y estirar: separar la masa en dos bollos. Con ayuda de un palo de amasar, estirar cada uno hasta obtener un espesor aproximado de medio centímetro. Llevar a la plancha: enharinar ligeramente el palo de amasar, enrollar la masa sobre él y trasladarla cuidadosamente hasta la superficie de cocción. Cocinar la primera cara: desenrollar la masa sobre la plancha y cocinarla de un solo lado hasta que quede bien marcada y tostada. Luego, darla vuelta. Agregar los ingredientes: sobre el lado ya cocido, distribuir la salsa de tomate, la : sobre el lado ya cocido, distribuir la salsa de tomate, la muzzarella deshilachada, las rodajas de tomate, los morrones asados, las aceitunas negras y el pesto. Terminar la cocción: tapar durante unos segundos para que la muzzarella se derrita y completar la cocción de la base. Retirar de la plancha y terminar con hojas frescas de albahaca antes de servir.

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