Ni al horno ni a la parrilla: la forma más rápida y práctica de hacer una pizza

La pizza casera es una de esas preparaciones que admiten todo tipo de variantes. Aunque lo más habitual es cocinarla en el horno o directamente sobre la parrilla, existe una alternativa práctica para resolverla sin necesidad de utilizar ninguno de los dos: hacerla a la plancha.
Este método permite conseguir una masa dorada y tostada en pocos pasos. El secreto está en cocinar primero uno de sus lados, darla vuelta y recién entonces incorporar la salsa, la muzzarella y el resto de los ingredientes.
Además, la receta permite jugar con los toppings. En este caso, la combinación incluye tomates frescos, morrones asados, aceitunas negras, pesto y albahaca, aunque puede adaptarse fácilmente a los ingredientes disponibles en casa.
Ingredientes
- 500 g harina.
- 10 g levadura fresca o 10 g de levadura seca.
- 3 cucharadas de sal.
- 2 cucharadas de aceite de girasol.
- 250 cc agua tibia.
- Salsa de tomates, cantidad necesaria.
- Muzzarella fresca deshilachada, cantidad necesaria.
- Aceitunas negras, cantidad necesaria.
- Tomate fresco cortado en rodajas.
- Morrón rojo asado.
- Morrón amarillo asado.
- Hojas de albahaca.
- 3 cucharadas de pesto.
Procedimiento
- Preparar la masa: colocar la harina sobre la mesada y formar una corona. En el centro, incorporar el aceite y la levadura previamente diluida en un poco de agua tibia.
- Incorporar la sal: distribuirla sobre los bordes de la harina y comenzar a agregar poco a poco el resto del agua tibia.
- Amasar: trabajar todos los ingredientes hasta conseguir un bollo liso. La masa debe quedar ligeramente más firme que la utilizada habitualmente para una pizza convencional.
- Dejar leudar: tapar el bollo y dejarlo descansar durante aproximadamente una hora.
- Dividir y estirar: separar la masa en dos bollos. Con ayuda de un palo de amasar, estirar cada uno hasta obtener un espesor aproximado de medio centímetro.
- Llevar a la plancha: enharinar ligeramente el palo de amasar, enrollar la masa sobre él y trasladarla cuidadosamente hasta la superficie de cocción.
- Cocinar la primera cara: desenrollar la masa sobre la plancha y cocinarla de un solo lado hasta que quede bien marcada y tostada. Luego, darla vuelta.
- Agregar los ingredientes: sobre el lado ya cocido, distribuir la salsa de tomate, la muzzarella deshilachada, las rodajas de tomate, los morrones asados, las aceitunas negras y el pesto.
- Terminar la cocción: tapar durante unos segundos para que la muzzarella se derrita y completar la cocción de la base. Retirar de la plancha y terminar con hojas frescas de albahaca antes de servir.
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