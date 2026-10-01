Albóndigas de pollo: la receta de Maru Botana que reemplaza el pan rallado por un ingrediente diferente

Las albóndigas de pollo son una alternativa sencilla para variar las comidas de todos los días y preparar un plato diferente sin demasiadas complicaciones. En esta oportunidad, Maru Botana compartió una receta que incorpora un ingrediente poco habitual para conseguir una mezcla con mucho sabor.

A diferencia de la preparación tradicional, que suele llevar pan rallado, la cocinera utiliza almendras molidas, que combina con pollo, huevo, ralladura de limón y estragón fresco. En caso de no conseguir esta última hierba, también se puede utilizar perejil.

La receta se completa con una salsa cremosa de puerro, preparada con caldo de pollo, mostaza Dijon, crema de leche y, de manera opcional, vino blanco. Una vez armadas, las albóndigas se colocan directamente en la salsa y terminan su cocción en el horno.

Comensales 4 Ingredientes Para las albóndigas 700 g pollo molido (aproximadamente 2 pechugas)

g pollo molido (aproximadamente 2 pechugas) Una taza almendras molidas

taza almendras molidas Ralladura de 1 limón

Un huevo

huevo Un puñado de estragón fresco

puñado de estragón fresco Perejil, en caso de no tener estragón

Sal

Pimienta Para la salsa de puerro 2 cucharadas de aceite de oliva

cucharadas de aceite de oliva 2 puerros cortados en rodajas

puerros cortados en rodajas ½ taza vino blanco (opcional)

taza vino blanco (opcional) Una taza caldo de pollo

taza caldo de pollo Una cucharada de mostaza Dijon

cucharada de mostaza Dijon Una taza crema de leche

taza crema de leche 4 ramitas de estragón

Procedimiento para las albóndigas de pollo de Maru Botana

Calentar el horno a 200 °C. Mezclar el pollo molido con las almendras, la ralladura de limón, el huevo y el estragón. Condimentar con sal y pimienta y formar las albóndigas. Rehogar los puerros en el aceite de oliva durante aproximadamente 6 minutos. Agregar el vino blanco y cocinar durante un minuto. Incorporar el caldo de pollo, la mostaza Dijon, la crema de leche y el estragón. Cocinar suavemente entre 5 y 8 minutos. Colocar las albóndigas en la salsa y mezclar con cuidado. Llevar al horno durante 15 minutos, hasta que estén cocidas y doradas. Servir calientes, acompañadas con puré de papas

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