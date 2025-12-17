El turrón de almendras es uno de esos clásicos que no pasan de moda y que, cada Navidad, vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la mesa dulce. Su combinación de frutos secos, miel y claras batidas da como resultado un bocado intenso, dulce en su justa medida y con una textura que alterna firmeza y crocante.

Aunque suele comprarse ya hecho, hacerlo en casa tiene un plus: se puede elegir la calidad de los ingredientes, regular el dulzor y sumar detalles aromáticos como ralladura de naranja o un toque de vainilla. Además, no requiere horno y se conserva muy bien, lo que lo convierte en una excelente opción para preparar con anticipación.

Ingredientes

2 tazas de almendras tostadas

4 claras de huevo

2 y ¼ tazas de azúcar

2 tazas de miel

1 taza de pistachos pelados

1 cdta de esencia de vainilla

Ralladura de ½ naranja

Turrón de almendras, una receta que sale fácil y en pocos pasos. Foto: CucinareTV

Procedimiento

En un bowl amplio, colocar las almendras tostadas, los pistachos, la ralladura de naranja y la esencia de vainilla. Mezclar y reservar. Batir las claras con ¼ de taza de azúcar hasta obtener un punto suave, espumoso pero aún flexible. Para el merengue italiano, colocar en una olla 2 tazas de azúcar junto con la miel y llevar a fuego máximo, revolviendo constantemente, hasta alcanzar los 137 °C. Continuar la cocción hasta que el almíbar llegue a los 157 °C. Retirar del fuego y dejar bajar la temperatura hasta aproximadamente 148 °C. Volcar el almíbar caliente en forma de hilo sobre las claras batidas, sin dejar de batir, durante unos 4 minutos, hasta lograr un merengue espeso y brillante. Incorporar los frutos secos al merengue y mezclar con movimientos envolventes. Volcar la preparación en un molde forrado con papel manteca de aproximadamente 23 × 33 cm. Emparejar la superficie con las manos apenas espolvoreadas con maicena. Dejar reposar a temperatura ambiente durante al menos 3 horas, hasta que tome firmeza. Desmoldar, retirar el papel y cortar el turrón con un cuchillo ligeramente engrasado con aceite vegetal. Disponer los trozos en una bandeja y servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/