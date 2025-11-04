Los panchos alemanes son una de esas recetas que combinan lo simple con lo irresistible. Con salchichas doradas, mostaza de Dijon y el toque ácido del chucrut, logran ese equilibrio perfecto entre sabor intenso y frescura. Ideales para una comida rápida, una juntada o para sorprender con algo distinto sin complicarse en la cocina.

En esta versión, el clásico se refuerza con queso derretido y un toque picante de jalapeño fresco. El resultado es un pancho con carácter, sabroso y con una textura que lo hace irresisitible. Una receta que rinde, gusta y demuestra que con pocos ingredientes se puede comer muy bien.

El pancho alemán (tercero desde la derecha) se destaca por llevar chucrut y mostaza de dijón. Foto: Cucinare TV

Ingredientes para los panchos alemanes

200 g de chucrut.

3 salchichas alemanas.

200 g de queso en hebras.

Pan de Viena.

Un jalapeño fresco.

3 cdas de mostaza de Dijon antigua.

Procedimiento

Hervir levemente las salchichas y retirarlas. Hacer cortes diagonales, poner en placa de horno y poner hebras de queso por encima. Hornear por un minuto a fuego fuerte. Calentar levemente el pan de Viena, poner la salchicha , la mostaza, el chucrut y las rodajas de jalapeño por encima.

