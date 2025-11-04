Los panchos alemanes son una de esas recetas que combinan lo simple con lo irresistible. Con salchichas doradas, mostaza de Dijon y el toque ácido del chucrut, logran ese equilibrio perfecto entre sabor intenso y frescura. Ideales para una comida rápida, una juntada o para sorprender con algo distinto sin complicarse en la cocina.
En esta versión, el clásico se refuerza con queso derretido y un toque picante de jalapeño fresco. El resultado es un pancho con carácter, sabroso y con una textura que lo hace irresisitible. Una receta que rinde, gusta y demuestra que con pocos ingredientes se puede comer muy bien.
Ingredientes para los panchos alemanes
- 200 g de chucrut.
- 3 salchichas alemanas.
- 200 g de queso en hebras.
- Pan de Viena.
- Un jalapeño fresco.
- 3 cdas de mostaza de Dijon antigua.
Procedimiento
- Hervir levemente las salchichas y retirarlas.
- Hacer cortes diagonales, poner en placa de horno y poner hebras de queso por encima.
- Hornear por un minuto a fuego fuerte.
- Calentar levemente el pan de Viena, poner la salchicha, la mostaza, el chucrut y las rodajas de jalapeño por encima.
