Las salchichas envueltas son una opción ideal para cuando buscás una preparación rápida, entretenida y sabrosa. En pocos pasos podés transformar una salchicha común en un bocado divertido: solo hay que envolverlas en masa y cocinar hasta que la cobertura quede dorada y crocante.
El resultado es una combinación sencilla, rendidora y que siempre conforma. Perfectas como entrada, o para sorprender en una picada improvisada, estas salchichas envueltas se adaptan a cualquier ocasión. Se pueden acompañar con dips o disfrutar solas.
Ingredientes para salchichas envueltas
- 12 tapas de empanadas hojaldradas.
- 12 salchichas.
- Un huevo.
- Mostaza, mayonesa o kétchup.
- Queso parmesano rallado.
Procedimiento
- Untar las tapas de empanadas con el aderezo deseado.
- Enrollar cada una de las salchichas en una tapa de empanada.
- Pintarlas con huevo.
- Espolvorear con queso parmesano.
- Llevar a horno a 190° durante 15 minutos.
