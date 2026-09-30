Wanda Nara reveló en la nueva temporada de MasterChef Celebrity que durante la edición anterior Maxi López le enviaba capturas de las conversaciones del grupo de WhatsApp cuando otros participantes hablaban mal de ella. La conductora contó que decidió mantener el secreto hasta que terminó el reality y, después de quedar expuesto, el exfutbolista reaccionó con una chicana en las redes: “¿Todavía le creemos?”.

La confesión de Wanda se produjo durante una charla con los participantes del programa. “El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”, contó la conductora, en referencia a los mensajes que Maxi le hacía llegar mientras participaba de la competencia. Ante la sorpresa que provocó la revelación, agregó: “Lo puedo contar porque ya terminó el programa”.

Maxi y Wanda durante la grabación de la webserie (Foto: cortesía Telefe) Por: Captura

La mediática explicó que durante el desarrollo de esa temporada decidió no contar lo que ocurría detrás de escena para no perjudicar a su exmarido. “No, no dije nada durante la competencia, lo cuento ahora”, sostuvo. La situación generó bromas en el estudio y Pablo Giralt incluso le dijo irónicamente “sos una tumba”.

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Después de que el secreto quedara expuesto públicamente, Maxi López decidió recoger el guante y reaccionó al episodio durante un móvil de Cortá por Lozano. El exfutbolista apeló al humor para responderle a Wanda y lanzó la pregunta que rápidamente llamó la atención: “¿Todavía le creemos?”.

“Empezó el show. Estos seis meses son de ella. Todos los días va a traer alguna cosa nueva”, explicó López, convertido ahora en analista de la Selección Nacional gracias a las gestiones de su ex, con quien estuvo cerca de una década en guerra.

Captura de MasterChef Celebrity, Telefe.

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