Maxi López estaría analizando comprar una exclusiva casa en Barrio Parque, uno de los barrios más tradicionales y cotizados de la Ciudad de Buenos Aires. Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show, el exfutbolista fue a visitar la propiedad, que tiene un valor publicado de 1.200.000 dólares.

La periodista sorprendió al revelar que el ex de Wanda Nara estaría buscando instalarse en esta zona junto a su mujer y sus hijos, en lugar de elegir alguno de los barrios privados de Zona Norte donde suelen vivir otras figuras del espectáculo: “Es una casa que está en venta hace mucho tiempo, necesita mucha actualización”.

Así es la casa que Maxi López fue a ver para comprar en Barrio Parque (Foto: captura de eltrece).

CÓMO ES LA CASA DE BARRIO PARQUE QUE FUE A VER MAXI LÓPEZ

De acuerdo con la descripción que brindó Fernanda Iglesias en el programa de eltrece, se trata de una propiedad de cinco ambientes, cuenta con un terreno más bien corto y un patio pequeño, una de las características que, según explicaron en el ciclo, podría haber influido en que permanezca publicada durante bastante tiempo.

Así es la casa que Maxi López fue a ver para comprar en Barrio Parque (Foto: captura de eltrece).

“La casa tiene planta baja y planta alta. En el primer nivel dispone de living comedor, escritorio, playroom, toilette de recepción, cocina con office, salida al patio y dependencia de servicio con baño. En la planta alta se encuentra la suite principal al frente, con vestidor en altillo y baulera. Además, hay otros dos dormitorios destinados a los hijos y un baño completo compartido”, describió la periodista.

Cómo es la casa que Maxi López fue a ver para comprar en Barrio Parque (Foto: captura de eltrece).

Entre las características que destacaron en Puro Show aparecen los pisos de roble, el aire acondicionado central y la orientación este, que permite que la propiedad reciba sol durante la mañana. “También tiene excelente luminosidad, que eso es importante. Sol de mañana”, remarcaron durante el análisis de la propiedad.

Así es la casa que Maxi López fue a ver para comprar en Barrio Parque (Foto: captura de eltrece).

CUÁNTO CUESTA LA CASA QUE FUE A VER MAXI LÓPEZ

La propiedad que visitó Maxi López está publicada en 1.200.000 dólares, aunque en Puro Show señalaron que el precio podría ser negociable. También explicaron que, en este tipo de propiedades, una parte importante del precio está relacionada con la ubicación en Barrio Parque.

Así es la casa que Maxi López fue a ver para comprar en Barrio Parque (Foto: captura de eltrece).

Por ahora, según lo informado en el programa de eltrece, Maxi López estaría analizando si compra la casa, por lo que no está confirmado que la operación se haya concretado.

Así es la casa que Maxi López fue a ver para comprar en Barrio Parque (Foto: captura de eltrece).

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