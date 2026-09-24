El enfrentamiento entre María Eugenia Ritó y Majo Martino sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después del feroz cruce que protagonizaron por Instagram a raíz de los comentarios de Yanina Latorre sobre el viaje relámpago de la panelista a Miami, la exvedette volvió a hablar del tema y sorprendió al involucrar a Karina Jelinek.

Todo comenzó cuando Ritó reaccionó a la polémica que se había generado alrededor del viaje de Majo Martino a Miami junto a Evangelina Anderson. Después de que Yanina Latorre cuestionara al aire de SQP el motivo de la estadía de su compañera, Ritó realizó una publicación que Majo interpretó como una fuerte insinuación sobre su viaje.

María Eugenia Ritó, Majo Martino y Karina Jelinek (Fotos: capturas América TV)

Martino no dejó pasar el comentario y decidió escribirle directamente a Ritó. “¿Qué te pasa María Eugenia que estás agresiva? ¿Qué tenés para decir de mí? Tengo la suerte de que me lleven como influencer, ¿te da envidia o qué te pasa? Te creés que todas son de tu condición”, le planteó. La respuesta de la exvedette fue todavía más dura y el intercambio terminó con fuertes descalificaciones de ambas que se viralizaron en las redes de LAM.

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LA ACUSACIÓN DE MARÍA EUGENIA RITÓ CONTRA MAJO MARTINO EN LA QUE INVOLUCRÓ A KARINA JELINEK

No fue casualidad que el ciclo de Ángel de Brito difundiera los fuertes audios de Ritó, ya que este jueves por la noche la tuvieron de invitada al aire, donde volvió a referirse a Majo. En ese contexto, la exvedette mencionó a Karina Jelinek y realizó una fuerte acusación vinculada con supuestas situaciones que, según su relato, habrían ocurrido años atrás.

Ritó sostuvo que recibió un llamado de alguien que decía conocer determinadas situaciones relacionadas con Martino y Jelinek y habló de presuntas fiestas en las que se habrían producido episodios de extorsión. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión porque involucraron a una tercera figura del espectáculo que hasta ese momento no formaba parte del enfrentamiento entre Ritó y Martino.

María Eugenia Ritó, Majo Martino y Karina Jelinek (Fotos: capturas América TV y Movilpress

Ante los pedidos de precaución de Ángel de Brito, María Eugenia bajó los decibeles de sus declaraciones y reiteró una y otra vez que ella no tenía conocimiento directo de esas supuestas situaciones sino que eran producto de un informante telefónico.

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