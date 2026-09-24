La fiesta del pop de Lali tendrá su gran celebración este sábado 26 de septiembre en el Estadio River Plate, donde la artista realizará el cierre de su gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama.

Las entradas para el recital están completamente agotadas.

Para quienes tengan su entrada, estos son todos los datos que hay que conocer antes de llegar al estadio.

Lali en River: horarios del show

Fecha: sábado 26 de septiembre.

Lugar: Estadio River Plate, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, CABA.

Apertura de puertas: 17 horas.

Comienzo del show: 21 horas.

Entradas: agotadas.

Lali en River: accesos e ingresos

La organización estableció distintos accesos al estadio según la ubicación de cada espectador:

Ingreso 1: Parking Ex-Tiro Federal, Av. Lugones y Campos Salles.

Ingreso 2: Campo trasero, Av. Libertador y Campos Salles.

Ingreso 3: Plateas Belgrano inferior, baja y media, Av. Libertador y Udaondo.

Ingreso 4: Campo delantero, Av. Libertador y Udaondo.

Ingreso 6: Campo delantero, Av. Alcorta y Monroe.

Ingreso 7: Parking interno de River, Av. Alcorta y Monroe.

Ingreso 8: Platea San Martín Alta, Av. Alcorta y Monroe.

Ingreso 9: Platea Sívori Media, Av. Alcorta y Monroe.

Ingreso 10: Plateas San Martín inferior, baja y media, Av. Alcorta y Monroe.

Ingreso 11: Platea Sívori Alta, Av. Alcorta y Monroe.

Cómo llegar al River Plate para el show de Lali

Quienes concurran al recital podrán utilizar distintos medios de transporte público.

Colectivos: las líneas que llegan a la zona son 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194, 15, 29, 42, 55, 64, 113, 114, 118, 130, 28, 107, 33, 34, 37, 45 y 160.

Tren Belgrano Norte: la estación más cercana es Ciudad Universitaria.

En sentido a Villa Rosa, el último servicio informado es a las 00:07 del sábado y a las 23:42 del domingo.

En sentido a Retiro, el último servicio es a las 23:52 del sábado y a las 23:42 del domingo.

Subte: se podrá utilizar la línea D, hasta la estación Congreso de Tucumán. El servicio tendrá horario extendido hasta la 1:30 de la madrugada.

Parking para el recital de Lali

Quienes decidan llegar en auto podrán utilizar los estacionamientos habilitados:

Ex Tiro Federal: exclusivo para plateas Belgrano. Valor: $70.000 + servicio.

Club Atlético River Plate (parking interno): $70.000 + servicio.

Qué objetos están prohibidos en el show de Lali

Para evitar inconvenientes en los accesos, la organización informó una lista de elementos que no estarán permitidos dentro del estadio.

Entre ellos se encuentran:

Mochilas grandes.

Sustancias ilegales.

Equipos de mate.

Banderas.

Pelotas.

Equipos profesionales de fotografía y video.

iPads, tablets, handy y laptops.

Palos de banderas y selfie sticks.

Aerosoles y líquidos inflamables.

Animales o mascotas.

Instrumentos musicales.

Alimentos y bebidas de cualquier tipo.

Paraguas y sombrillas.

Pirotecnia y explosivos.

Cascos de cualquier tipo.

Camisetas de fútbol o políticas.

Armas y objetos punzocortantes.

Vehículos de cualquier tipo.

Carpas o sillas.

Bocinas de aire.

Carteles políticos o religiosos.

Coolers.

Accesibilidad para el show de Lali en River

Las personas con movilidad reducida podrán acceder a la Platea Belgrano Media/Baja junto a un acompañante, siempre que ambos tengan entrada para el recital.

En ese sector habrá baños accesibles y espacios destinados a personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida.

El acceso deberá realizarse por la entrada de la Platea Belgrano, ubicada en Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna.

Las ubicaciones serán asignadas por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad. Para ingresar se solicitará el Certificado Único de Discapacidad (CUD).