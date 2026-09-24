Tobika lanzó “Inteligencia Artesanal”, su segundo EP, ya disponible en todas las plataformas digitales. Está compuesto por cinco canciones y el focus track del EP es “A 200 en pedo y loco”.

Tobika y sus invitados en “Inteligencia Artesanal”

El EP cuenta con colaboraciones de Zoe Gotusso y Yami Safdie. Tobika comparte con Gotusso “Ibuprofeno”, mientras que junto a Safdie interpreta la balada “Che Mi Amor”.

El repertorio se completa con “Qué nos pasó?” y “Saire”, dos canciones que profundizan en el universo personal y emocional que atraviesa todo el nuevo proyecto.

A sus 20 años, el artista continúa consolidando su lugar dentro de la nueva escena de la canción popular argentina y presenta un proyecto que pone en primer plano la experiencia, los vínculos y las emociones.

Tobika presenta “Inteligencia Artesanal” en Niceto Club

Después del lanzamiento del EP, Tobika llevará “Inteligencia Artesanal” al escenario de Niceto Club el próximo 9 de octubre, donde presentará las nuevas canciones en vivo.

Las entradas ya están disponibles a través de Venti.

Tracklist de “Inteligencia Artesanal”