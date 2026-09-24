A pocos días de la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Julieta Ortega hizo una publicación en sus redes sociales donde se mostró junto a sus hermanos Martín, Rosario y Luis, los tres que no asistieron a la boda del cantante y la modelo.

A raíz de la publicación de Julieta, iniciaron nuevamente a correr los rumores sobre una supuesta interna dentro de la familia Ortega. En las imágenes, se los ve a los hermanos compartiendo un almuerzo y una tarde de música y charlas.

“No sé qué dice esta canción, pero es algo de septiembre”, escribió la actriz junto a las imágenes que llamaron la atención por las especulaciones que surgieron alrededor de la ausencia de algunos de sus hermanos en la boda.

Julieta Ortega mostró el íntimo encuentro con sus hermanos (Foto: Instagram @petitjotao)

LA PUBLICACIÓN DE JULIETA ORTEGA QUE GENERÓ POLÉMICA

La publicación realizada por Julieta Ortega volvió a poner el tema sobre la mesa ya que todos advirtieron de la ausencia de Emanuel. Sebastián fue otro de los hermanos que no estuvo presente en el almuerzo familiar aunque se sabe que el productor está enfocado en las grabaciones de “En el Barro”.

Julieta Ortega mostró el íntimo encuentro con sus hermanos (Foto: Instagram @petitjotao)

En las imágenes se ve a Julieta posando junto a Luis en el jardín, una selfie de Martín junto a Julieta y Rosario y distintos momentos de relax en el living, entre otras postales. “Me alegran al verlos juntos y con esas lindas sonrisas”, fue uno de los tantos mensajes que le dejaron en los comentarios.

Julieta Ortega mostró el íntimo encuentro con sus hermanos (Foto: Instagram @petitjotao)

En otro comentario, una usuaria escribió: “Qué lindo es ver cuando los hermanos se quieren tanto y son tan buenos compañeros. Sus padres hicieron un muy buen trabajo y ustedes los honran siendo tan unidos”.

Julieta Ortega mostró el íntimo encuentro con sus hermanos (Foto: Instagram @petitjotao)