La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo, con Juana Viale al frente de ambos pogramas debido a la internación de su abuela.

Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El sábado 26 de septiemnre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al actor y comediante, Agustín ‘Rada’ Aristarán, quien forma parte de Otro Día Perdido.

Agustín "Soy Rada" Aristarán en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

La mesaza estará ocupada también en esta oportunidad por la actriz de teatro argentina Cecilia Dopazo, el cantante, compositor y actor argentino, Carlos Alfredo Elías, más conocido como CAE y el reconocido fotógrafo de moda Gabriel Machado.

Cecilia Dopazo (Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El domingo 27 de septiembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al humorista argentino Coco Sily y el actor Ludovico Di Santo.

Coco Sily y pareja (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana el actor Sergio Gonal, la actriz Carolina Kopelioff y Carlos Baute brindará un show especial.

Carlos Baute (Foto: Movilpress)

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