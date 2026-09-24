Video: prensa Cuestión de género

Moria Casán recibió una visita muy especial en el Teatro Metropolitan. El embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, asistió junto a funcionarios y personal de la Embajada de Noruega en Buenos Aires a una función de Cuestión de Género, la obra que la actriz protagoniza junto a Jorge Marrale, Paula Kohan y Ariel Pérez de María.

Luego de disfrutar del espectáculo, la comitiva se encontró con Moria Casán y protagonizó un divertido momento que posteriormente fue compartido en las redes sociales de la embajada.

Los funcionarios y empleados noruegos demostraron ser verdaderos fanáticos de “La One” y recrearon, incluso en noruego, algunos de sus gestos y frases más populares. Entre las expresiones que no podían faltar estuvieron tres clásicos del repertorio de Moria: “Si querés llorar, llorá”, “¿Quiénes son?” y “El decorado se calla”.

El embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, asistió junto a funcionarios y personal de la Embajada de Noruega en Buenos Aires a una función de Cuestión de Género.

Moria Casán y Jorge Marrale con el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre

El encuentro terminó con un divertido video en el que la comitiva se animó a interpretar algunas de las frases que forman parte del particular universo de Moria Casán, generando una inesperada combinación entre la cultura noruega y el humor de una de las grandes figuras del espectáculo argentino.