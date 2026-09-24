“Fue a la mañana. Me despertó un señor con muy malos modos y me cag... un poco a trompadas”, resumió Bobby Flores el violento robo que sufrió este jueves en su casa de Saavedra.

En una improvisada confeerencia de prensa en la vereda de su hogar, se resignó: “Agarró a los chicos, los ató. Estuvimos dos horas atados y ya está... Nadie se murió. Se llevaron cosas que se recuperan”.

Consultado por los golpes que recibió, Bobby admitió entre risas nerviosas: “Me dieron duro”.

“Yo vi tres delincuentes y uno afuera, me parece. No sé si estaban armados. No las necesitaron conmigo”, acotó.

La amarga reflexión de Bobby Flores

“La familia está bien. Los chicos y mi mujer están bien, y la casa está hecha un quilombo... Pero son cosas que pasan”.

“Se llevaron guita... y mi teléfono”, concluyó Bobby Flores apurado por radicar la denuncia policial formal, tras haber hablado con el propio ministro de Seguridad de la Ciudad.