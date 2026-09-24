Un grupo de delincuentes ingresó este jueves por la mañana a la casa de Roberto Bobby Flores (66) en su casa de Saavedra, en un violento robo que investiga la Policía de la Ciudad.

“Un grupo de delincuentes ingresaron a su casa y lo maniataron tanto a él, a su mujer como a sus hijos de 16 y 21 años”, contó Martín Candalaft.

“Bobby tiene un cuadro de hipertensión con traumatismo en mandíbula. O sea, lo golpearon. Su esposa de 55 años está siendo sometida a un control clínico y sus hijos de 16 y 21 años también están con traumatismos y edema en las manos por las ataduras que tenían”, continuó el periodista de DDM.

Bobby Flores.

Se trata del segundo episodio que el músico sufre en la misma casa, ya que en 2014 padeció un evento similar.

Cómo fue el robo

“Tres personas ingresaron sin forzar la puerta a su casa. Encerraron al conductor radial, dice este parte, a su mujer y a sus dos hijos en sus habitaciones”, explicaron.

Qué se sabe del violento robo a la casa de Bobby Flores

“Los ladrones que llevaban capuchas, ropas oscuras y guantes se fueron de la vivienda portando mochilas y se desconoce al momento qué elementos fueron sustraídos”.

“Fue el propio Bobby Flores el que llamó al 911. Interviene en el caso de la fiscalía de Saavedra Núñez, que es la fiscalía del doctor Campagnoli”, concluyeron.