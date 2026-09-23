Alejandro “Marley” Wiebe volvió a protagonizar un accidente que generó preocupación entre sus seguidores. El conductor tuvo que ser trasladado a un hospital después de golpearse fuertemente la cabeza contra una escalera dentro de una panadería.

El episodio ocurrió cuando Marley se llevó puesta una escalera que no había llegado a ver. El impacto le provocó una herida profunda en la parte superior de la frente, por lo que los empleados del lugar se acercaron inmediatamente para asistirlo. Aunque inicialmente intentaron ayudarlo con alcohol y vendajes, el conductor decidió trasladarse a un centro médico para que un profesional evaluara la lesión y realizara la correspondiente sutura.

Fiel a su particular sentido del humor, Marley compartió un video en sus redes sociales para contar lo que le había ocurrido y mostrar la herida: “No puedo más de pelot.... Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería”, relató. Luego, agradeció la rápida asistencia que recibió por parte de los trabajadores del establecimiento: “La gente del lugar me ayudó”.

Foto: Captura de Instagram (@marley_ok) Por: Fabiana Lopez

Pero el golpe necesitaba atención médica y Marley lo explicó sin vueltas: “Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan”. En las imágenes se podía ver al conductor con la frente vendada. El video incluso terminó con una escena desde el hospital, donde Marley apareció con una curita colocada sobre la herida.

El accidente en la panadería no es el primero que Marley protagoniza mientras se encuentra de viaje o trabajando. En agosto de 2025, el conductor había sufrido otro fuerte golpe en la cabeza durante una grabación de Por el Mundo en Tailandia. En aquella oportunidad, Marley se encontraba recorriendo unas catacumbas junto a Karina Jelinek, quien tiene fobia a los espacios cerrados. Mientras intentaba ayudarla a atravesar un pasaje estrecho, terminó golpeándose contra una estalactita.

Foto: Captura de video de Instagram (@marley_ok)

Lejos de dramatizar el nuevo accidente, Marley volvió a tomárselo con humor y recordó que ya tiene una larga lista de golpes en la cabeza: “Y me rompí la cabeza una vez más. El año pasado en China, ahora acá, es un golpe por año promedio”, escribió en una publicación de Instagram, aunque aclaró que el accidente anterior había ocurrido en Tailandia.

Además, lanzó una particular frase sobre sí mismo: “Premio al bolu... del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi”. Y fue todavía más lejos al dimensionar su historial de accidentes: “Creo que es el golpe número 20 en mi cabeza en toda mi vida, más o menos”, cerró mientras mostraba la frente vendada.

¡Qué momento!

Foto: Captura de video de Instagram (@marley_ok)

Foto: Captura de video de Instagram (@marley_ok)

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MARLEY ROMPIÓ EL SILENCIO Y REVELÓ DE QUÉ LADO ESTÁ ENTRE FLOR PEÑA Y NICO OCCHIATO TRAS EL ESCÁNDALO

En medio de la fuerte repercusión que generó la salide de Florencia Peña del programa que conducía por Luzu TV, cuyo dueño es Nico Occhiato, Marley fue consultado sobre la polémica y no esquivó el tema. En una nota con PrimiciasYa, el conductor dejó en claro cuál es su postura y aseguró que el conflicto tomó una dimensión mucho mayor de la que realmente tiene.

“Todo tiene solución. Es demasiado barullo que hacen en la tele nada más. Estamos todos hablando y estamos todos bien. Está todo bien“, afirmó Marley, intentando bajarle el tono a la controversia.

Sin embargo, reconoció que existen conversaciones para intentar resolver la situación: “Estamos hablando, pero vamos a ver cómo se resuelve. Con Florencia tengo la mejor relación, con Nico también. Esto es una exageración televisiva“, sostuvo, convencido de que la pelea fue amplificada por la exposición mediática.

Marley (Foto: Movilpress)

Cuando el cronista le preguntó directamente si tomaba partido por alguno de los protagonistas, Marley -que estaba al frente del streaming El Show del Verano con Florencia- respondió con sinceridad, aunque dejó entrever su afecto por la actriz: “Yo soy neutro. Obviamente, a Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos“, expresó.

Finalmente, dejó en claro que no piensa seguir alimentando la polémica y lanzó una frase tan espontánea como contundente: “No puedo estar contestando todo el tiempo todas estas bolud... porque, si no, todo se amplifica“.