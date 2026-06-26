En medio de la fuerte repercusión que generó la salide de Florencia Peña del programa que conducía por Luzu TV, cuyo dueño es Nico Occhiato, Marley fue consultado sobre la polémica y no esquivó el tema. En una nota con PrimiciasYa, el conductor dejó en claro cuál es su postura y aseguró que el conflicto tomó una dimensión mucho mayor de la que realmente tiene.

"Todo tiene solución. Es demasiado barullo que hacen en la tele nada más. Estamos todos hablando y estamos todos bien. Está todo bien“, afirmó Marley, intentando bajarle el tono a la controversia.

Sin embargo, reconoció que existen conversaciones para intentar resolver la situación: "Estamos hablando, pero vamos a ver cómo se resuelve. Con Florencia tengo la mejor relación, con Nico también. Esto es una exageración televisiva“, sostuvo, convencido de que la pelea fue amplificada por la exposición mediática.

Marley (Foto: Movilpress)

Cuando el cronista le preguntó directamente si tomaba partido por alguno de los protagonistas, Marley -que estaba al frente del streaming El Show del Verano con Florencia- respondió con sinceridad, aunque dejó entrever su afecto por la actriz: "Yo soy neutro. Obviamente, a Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos“, expresó.

Finalmente, dejó en claro que no piensa seguir alimentando la polémica y lanzó una frase tan espontánea como contundente: "No puedo estar contestando todo el tiempo todas estas bolud... porque, si no, todo se amplifica“.

El gesto de Florencia Peña con Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV que generó especulaciones (captura de Instagram)

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ASEGURAN QUE LA AMISTAD ENTRE FLOR PEÑA Y MARLEY ESTÁ ROTA TRAS EL ESCÁNDALO: “HABLAN DE DISTANCIAMIENTO”

La polémica que sacudió a Florencia Peña en los últimos días no solo habría dejado secuelas mediáticas. Según reveló Luis Ventura, también habría impactado de lleno en una de las amistades más importantes de la actriz: la que mantiene desde hace años con Marley.

La bomba explotó en Primicias Ya, donde el conductor aseguró que el vínculo entre ambos estaría atravesando una fuerte crisis: “Les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos”, lanzó Ventura al aire, sorprendiendo a todos los presentes.

Pero eso no fue todo. El conductor fue por más y deslizó una versión aún más contundente sobre el estado actual del vínculo: “Ojo, porque algunos hablan de hasta distanciamiento y final de relación”, afirmó, sembrando dudas sobre el futuro de una amistad que parecía inquebrantable.

Foto: Instagram (@marley_ok)

Según se analizó en el programa, el conflicto se habría dado por la actitud que tomó Marley con su compañera en el programa de streaming El Show del Verano (Luzu TV): “Es muy lógico lo que decís”, intervino Marina Calabró.

Y cerró: “Si Marley está diciendo ‘yo el martes voy a ir a laburar y no me hago cargo de nada de lo que está pasando. Y no tengo nada que ver, y mi contrato lo voy a hacer valer’. Es lógico”.