La versión de que Florencia Peña le reclamaría 200 millones de pesos a Nicolás Occhiato luego de su desvinculación de Luzu TV explotó en los medios, y ahora fue la propia actriz quien aclaró el asunto a través de allegados.

“Desde el entorno más cercano, como si te dijera prácticamente, Florencia Peña, afirman que ‘están tirando fruta’”, aseguró Rodrigo Lussich.

Ahí, el conductor de Intrusos amplió: “No hay números. Es puro humo. Eso es lo que dicen desde el entorno de Florencia Peña sobre los 200 millones de pesos de una indemnización”.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

“Admiten que hay una cifra, que deberá sumarse a su contrato, por gente que ella también ha subcontratado para hacer ese programa. Gente de su equipo, el estilismo, etc”, insistió.

En ese punto, Adrián Pallares reforzó: “Rodri tiene mucha llegada al entorno de Florencia, y a la misma Florencia, con lo cual también nos sorprendió un poco el número”.

Por eso, Lussich analizó: “Será una cifra elevada. Es una indemnización con un contrato que estaba firmado para cumplir todo el año”.

El trato desigual a Florencia Peña

Entonces, el conductor explotó: “En el medio televisivo, no sé si es una cifra exorbitante. Pero para la gente, para el común de la gente, obviamente es una cifra exorbitante, que en general no se da a conocer. Pero con ella, sí“.

Nico Occhiato (Foto: prensa Telefe) Por: ADRIAN DIAZ BERNINI

Indignado, Pallares planteó la suspicacia: “¿Cuánto cobra Ian Lucas por hacer la cobertura del mundial? ¿Alguien sabe? No, nadie. Claro. Entonces, digamos, se filtra con alguna gente. Está claro que alguna gente quiere que se filtre y potenciar".

“Che, 200 palos le pide encima a Nico con lo que le hizo”, ironizó Adrián Pallares en solidaridad con Florencia Peña.