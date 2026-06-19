Luis Ventura no le perdonó nada a Florencia Peña. El periodista y presidente de APTRA volvió a apuntar contra la conductora en el programa de Moria Casán, en el marco del escándalo que sacudió a Luzu TV tras la difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi al aire.

Con su estilo directo, Ventura cuestionó cómo manejó la crisis la actriz y reavivó la pelea que los enfrenta desde hace meses.

El periodista reconoció que en algún punto puede entender la situación, ya que él mismo vivió momentos similares. “En algún momento estuve en esos zapatos de Florencia Peña. Sé lo que se siente y lo que se experimenta, porque muchas veces no depende de uno un montón de cosas”, admitió.

Sin embargo, fue categórico al marcar lo que, según su mirada, fueron errores graves en la forma en que Peña afrontó públicamente el escándalo.

Luis Ventura habla en el programa de Moria Casán sobre el escándalo de Flor Peña en Luzu TV. Crédito: El Trece

Para Ventura, la falla central estuvo en no asumir la responsabilidad plena desde el primer momento. “Si sos la cara visible de algo, tenés que poner la cara, el pecho y asumir el liderazgo. Uno es la marca, la punta de la pirámide. Si sos la cabeza, no podés derivar”, señaló, en alusión al primer video de disculpas en el que Peña apuntó parte de la culpa hacia la producción.

Y fue más lejos: “Me parece que tomó decisiones apresuradas y equivocadas”, sentenció.

VENTURA RECORDÓ SU PELEA CON FLOR PEÑA

El periodista no desaprovechó la oportunidad para traer a la memoria el fuerte cruce que protagonizó con la actriz meses atrás, cuando Peña salió a criticar a APTRA y los premios Martín Fierro en defensa de Marley. “Florencia ya venía derrapando cuando tuvo el incidente conmigo, cuando me dijo barbaridades. De la nada salió a atacar a APTRA y al Martín Fierro para defender a un amigo que horas después sube a un escenario de entrega de premios para agradecer a APTRA y al Martín Fierro”, recordó con dureza.

Ventura también se diferenció de la actitud de Peña al recordar cómo él mismo enfrentó sus peores momentos públicos. “Yo nunca me escondí. En los peores momentos que me tocaron en mi vida, nunca me escondí. Es un lugar difícil donde no cualquiera se planta”, afirmó, dejando en claro que, a su criterio, la conductora eligió el camino equivocado.

Luis Ventura habla en el programa de Moria Casán sobre el escándalo de Flor Peña en Luzu TV - Crédito Captura de pantalla El Trece Por: Captura El Trece

En ese marco, también disparó contra Marley, quien según Ventura nunca salió a poner el pecho ni en aquella disputa ni ahora. “Marley no le pone el pecho y no le pone un freno a ella, que se mandó, cuando en realidad lo que estaba haciendo era defendiéndolo a él. Él tiene una trayectoria como para decir: ‘No, pará, esto no es así, dejá que lo manejo yo’”, cuestionó. Y remató: “Ahora Marley, en el medio de todo este vendaval, no veo que salga justamente a defender y a abrigar a esa amiga”.

LA FACTURA, SEGÚN VENTURA, NO ES SOLO PARA LA CONDUCTORA.

El periodista también marcó la diferencia entre el trabajo periodístico y el artístico para explicar el origen del error. “Si vos sos actor, es fácil interpretar un personaje que escribe otra persona. En cambio, el libro del periodista es la noticia y la tiene que chequear. Tiene que estar seguro de lo que tira. Muchas veces los caminos que conducen a vos para que des información son erróneos, operativos o tendenciosos”, reflexionó.

Y cerró con una sentencia que repartió responsabilidades: “No es solo una factura para Flor Peña, también lo es para Luzu y para los productores”.