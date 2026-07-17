Marley volvió a abrir la puerta de su vida familiar y esta vez habló de un tema que lo desvela: cómo educar a sus hijos lejos de los privilegios que podría darles su exposición pública.

En una entrevista con el conductor detalló los criterios que guían la crianza de Mirko y Milenka, y no esquivó ninguna pregunta.

LA ESCUELA QUE ELIGIÓ PARA MIRKO

A la hora de definir la escolaridad de su hijo mayor, Marley se inclinó por una institución con un perfil muy puntual, alejado de cualquier trato preferencial. El conductor explicó que Mirko asiste a un colegio alemán y que allí recibe formación en tres idiomas: español, alemán e inglés.

La rutina escolar común y corriente es, para Marley, la prioridad número uno en la crianza de Mirko. Fuente: Instagram @marley_ok

La elección, según remarcó, tiene un objetivo muy claro: que el nene comparta un espacio de igualdad absoluta con sus compañeros de clase.

El animador fue contundente al describir el motivo detrás de esa decisión. Sabe que Mirko no podrá evitar que lo reconozcan como el hijo de Marley, pero busca que viva esa realidad de la manera más natural posible. Por eso insistió en que en esa escuela “nadie lo trata especial ni nadie lo trata mejor”, y que para él es uno más dentro del aula.

EL MIEDO DE MARLEY POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Más allá del aula, el conductor confesó que hay un fenómeno actual que le genera verdadera preocupación respecto al bienestar de los chicos: el avance acelerado de las herramientas virtuales. Reconoció que la inteligencia artificial lo inquieta particularmente, porque cree que en poco tiempo va a ser cada vez más difícil distinguir qué contenido es real y cuál no lo es.

El bienestar y la seguridad digital de Milenka son parte de las conversaciones que Marley mantiene con el colegio. Fuente: Instagram @marley_ok

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