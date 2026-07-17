La guerra de nunca acabar entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo una batalla crucial en los últimos días, a raíz del viaje de la figura de Telefe a Disneyland Paris, y el juez civil que lleva el expediente dictaminó una impactante sanción.

“Multa de 200 millones de pesos para Wanda”, informó Paula Varela.

Luego precisó que era “por incumplimiento de autorización de viaje”, ya que había solicitado ir a Milán, Italia, con sus dos hijas en común con Icardi, pero se tomó la licencia de pasar varias noches en la capital de Francia.

El viaje de Wanda Nara y sus hijos a París (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Entonces, la panelista de Intrusos reveló: “Acaban de informarle a Mauro Icardi. No sé si Wanda Nara se está enterando por nosotros”.

La situación judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi

Más allá de que Ana Rosenfeld había aseverado que Adrián Hagopián estaba al tanto de la rectificación de los planes, el juez fue contundente con su resolución para desentenderse.

La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron en un avión tras los rumores de que viajarían a Miami (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

El apercibimiento a Wanda Nara quizá haya sido más fuerte de lo esperable, dado que semanas antes se había negado a firmarle la autorización a Mauro Icardi para que las nenas viajaran con él y China Suárez a Miami, Estados Unidos, bajo la excusa de que luego podría llevárselas a Turquía...