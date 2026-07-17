La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por interpretar a la entrañable “Señora de las Palomas” en Mi pobre angelito 2 y por convertirse en la primera mujer irlandesa en ganar un premio Óscar, murió a los 81 años en Dublín tras enfrentar diversos problemas de salud.

La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien expresó su dolor a través de un comunicado.

“Con profunda tristeza comparto la noticia de que la querida actriz Brenda Fricker falleció pacíficamente el jueves a la edad de 81 años. Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es más pobre sin su presencia; fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella”, afirmó.

ARCHIVO - Los actores de "My Left Foot" Brenda Fricker, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto, y Daniel Day-Lewis, ganador del Oscar al mejor actor, en la 62.ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, el 26 de marzo de 1990. (Foto AP/Bob Galbraith, archivo) Por: AP Photo/Bob Galbraith

Por su parte, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, también lamentó la pérdida y destacó el enorme legado que la actriz dejó en la industria audiovisual de su país.

Una carrera de más de seis décadas

Nacida el 17 de febrero de 1945 en Dublín, Brenda Fricker comenzó su carrera en televisión antes de dar el salto al cine. Su primer gran reconocimiento llegó en la década de 1980 con el papel de Megan Roach, una enfermera de la exitosa serie británica Casualty.

Sin embargo, el gran punto de inflexión llegó en 1989, cuando interpretó a Bridget Brown, la madre del protagonista de Mi pie izquierdo (My Left Foot), película basada en la vida del escritor y artista irlandés Christy Brown, quien nació con parálisis cerebral.

Gracias a esa actuación obtuvo el Óscar a Mejor Actriz de Reparto en 1990, convirtiéndose en la primera actriz irlandesa en recibir ese reconocimiento.

Los problemas de salud de Brenda Fricker

En una entrevista concedida en 2024 al programa Tommy Tiernan Show, Brenda Fricker reveló que convivió durante gran parte de su vida con la depresión.

La actriz fue hospitalizada en varias ocasiones y atravesó distintos tratamientos médicos, aunque nunca abandonó por completo su pasión por la actuación.

Tras seis años alejada de las cámaras, regresó en 2021 con la serie Holding, donde interpretó a Lizzie Meany.

Su último trabajo llegó en 2024 con The Swallow, un drama experimental dirigido por Tadhg O’Sullivan.