Florencia Núñez se presentará el próximo viernes 24 de julio en el Torquato Tasso, en el barrio porteño de San Telmo, como parte de “Década y Media”, la gira con la que celebra 15 años de trayectoria artística y que recorrerá escenarios de Uruguay, Argentina, Brasil y España.

Florencia Núñez celebra 15 años de música con una gira internacional

Con una propuesta que fusiona canción de autor, pop contemporáneo y música de raíz latinoamericana, Florencia Núñez construyó un estilo propio donde la poesía, la identidad rioplatense y una cuidada búsqueda sonora conviven en perfecta armonía.

Durante el espectáculo en Buenos Aires, la cantante recorrerá parte de su repertorio, incluyendo composiciones de sus discos “Porque todas las quiero cantar” (2020) y “Fe” (2024), trabajos que consolidaron su lugar dentro de la escena musical latinoamericana.

“Década y Media”, la gira más importante de su carrera

El tour “Década y Media” representa el proyecto internacional más ambicioso de Florencia Núñez. Además del concierto en Buenos Aires, la gira recorrerá los principales teatros de Uruguay, con un cierre previsto en el Auditorio Nacional del SODRE en Montevideo, y continuará con presentaciones en Brasil y España.

La gira acompaña el lanzamiento del sencillo “Década y Media”, una obra que resume el recorrido artístico de una cantante que convirtió las historias, los paisajes y la identidad de su tierra en canciones capaces de trascender fronteras.

Entradas para Florencia Núñez en Buenos Aires