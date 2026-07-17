Stephanie Demner utilizó sus redes sociales para festejar el cumpleaños de su hija Arianna, fruto de su relación con el tenista Guido Pella. La reconocida modelo e instagramer abrió su corazón en una fecha sumamente importante para su familia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió una serie de postales familiares que reflejan el crecimiento de la pequeña. En un texto cargado de sensibilidad, la modelo expresó lo que significó este tiempo en su rol materno y la felicidad que siente al ver crecer a su primogénita.

EL EMOTIVO MENSAJE DE STEPHANIE DEMNER PARA SU HIJA ARIANNA

La publicación no tardó en llenarse de interacciones por parte de sus fieles seguidores. “Hace 4 años llegaste para cambiarme la vida para siempre y hacerme entender exactamente de lo que hablaban cuando me decían que ser mamá me iba hacer sentir un amor inexplicable”, comenzó escribiendo la empresaria con total honestidad.

Captura de pantalla de la publicación de Stephanie Demner junto a su hija Arianna celebrando su cumpleaños. Fuente: Instagram @stephaniedemner Por: Instagram @stephaniedemner

En el mismo posteo, la influencer destacó el fuerte vínculo que mantiene con la nena en la rutina diaria. “Ari hermosa, sos mi lugar favorito en el mundo. Mi compañera incondicional, la que me saca las risas más lindas, la que me llena de ternura, amor, besos, abrazos y la que, sin darse cuenta, me enseña algo nuevo todos los días”, sumó conmovida.

LA PROMESA DE STEPHANIE DEMNER EN LAS REDES SOCIALES

Hacia el final de su dedicatoria, Demner se mostró profundamente agradecida por el rol que le toca ocupar desde hace cuatro años.

“Además de todo eso sos mi mayor orgullo y el regalo más lindo que me dio la vida. Te juro que cuando te miro en lo único que pienso es en la suerte que tuve de que me hayas tocado como hija”, afirmó la modelo.

Captura de pantalla de la publicación de Stephanie Demner junto a su hija Arianna. Fuente: Instagram @stephaniedemner Por: Instagram @stephaniedemner

La pareja, formada por la influencer y el extenista bahiense, suele mostrarse muy unida en la crianza de Arianna y comparte en conjunto trozos de su vida familiar.

Stephanie Demner volvió a mostrar el costado más íntimo de su maternidad, una faceta que suele compartir con frecuencia en sus redes sociales. Por: Instagram @stephaniedemner

Para cerrar una jornada repleta de festejos y saludos virtuales, la pareja de Guido Pella dejó una promesa final para el futuro de la pequeña. “Felices 4 años mi princesa. Gracias por elegirme. Prometo estar siempre al lado siendo tu lugar seguro. Te amo con todo mi corazón Arita. Siempre vos. Siempre nosotras. Siempre tu familia”.