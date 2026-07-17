Ángel de Brito decidió mostrar una faceta completamente distinta de su vida profesional. El periodista presentó Oki Casas, un nuevo emprendimiento enfocado en la remodelación de viviendas, un proyecto que combina su pasión por el diseño, la arquitectura y las refacciones.

A través de sus redes sociales, el conductor compartió el resultado de la transformación integral de un departamento antiguo, una obra que siguió de cerca desde el inicio y en la que participó activamente junto a arquitectos, proveedores y equipos de trabajo.

Según explicó, la iniciativa busca mostrar todo el proceso detrás de una remodelación, desde la planificación hasta los desafíos que aparecen durante la obra. La propuesta no se limita al resultado final, sino que también pone el foco en las decisiones, los imprevistos y el trabajo que implica renovar una propiedad.

Ángel de Brito sorprendió con un inesperado proyecto lejos de la televisión: de qué se trata. Crédito: Instagram

CÓMO ES EL PRIMER PROYECTO DE ÁNGEL DE BRITO

La primera vivienda presentada por Ángel de Brito fue renovada bajo un estilo contemporáneo y minimalista. Entre las principales modificaciones se eliminaron paredes para generar ambientes más amplios, se incorporó un baño en suite y se priorizó la entrada de luz natural para potenciar los espacios.