Harvey Weinstein fue condenado este miércoles a 15 años de prisión en Nueva York por la agresión sexual contra Miriam Haley, una exasistente de producción a quien, según estableció el jurado, atacó sexualmente en 2006 en su departamento de Manhattan. La sentencia fue dictada por el juez Curtis Farber y puso fin a uno de los capítulos judiciales más extensos derivados del escándalo que sacudió a Hollywood y dio impulso al movimiento #MeToo.

El exproductor, de 74 años, había recibido originalmente una pena de 23 años de cárcel en 2020, después de ser declarado culpable por el caso de Haley y por la violación de la actriz Jessica Mann. Sin embargo, en 2024, el máximo tribunal de Nueva York anuló aquella condena y ordenó realizar un nuevo juicio al considerar que durante el proceso se habían admitido testimonios sobre otras acusaciones que no formaban parte de la causa.

Harvey Weinstein (foto: web)

En el segundo juicio, realizado en 2025, Weinstein volvió a ser declarado culpable por el delito sexual relacionado con Haley. En cambio, fue absuelto de un cargo vinculado con la modelo Kaja Sokola y el jurado no consiguió llegar a un acuerdo sobre la acusación de violación presentada por Mann. Un tercer juicio por ese último cargo terminó nuevamente sin veredicto en mayo de este año y finalmente la Fiscalía decidió no avanzar con una cuarta instancia.

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EL TESTIMONIO DE MIRIAM HALEY Y LA PALABRA DE WEINSTEIN

Durante la audiencia de este miércoles, Haley volvió a hablar ante el tribunal sobre las consecuencias que tuvo para ella el ataque ocurrido dos décadas atrás. Su declaración se produjo antes de que Farber estableciera la pena. Weinstein también tuvo la posibilidad de dirigirse al juez y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido, aunque continuó sosteniendo su inocencia respecto de otras acusaciones y negó haber cometido una violación.

La Fiscalía de Manhattan había solicitado una pena de 20 años de prisión, mientras que la defensa había pedido nueve. El delito por el que fue condenado contempla una pena máxima de 25 años. Finalmente, Farber estableció una condena de 15 años. La defensa ya anticipó que apelará la decisión.

Harvey Weinstein (foto: web)

LA OTRA CONDENA QUE TODAVÍA ENFRENTA EN CALIFORNIA

La situación judicial de Weinstein no termina con esta sentencia de Nueva York. El exproductor también fue condenado en California a 16 años de prisión por violación y agresión sexual contra una mujer en Los Ángeles. En junio de este año, un tribunal de apelaciones confirmó las condenas, pero ordenó revisar nuevamente la pena porque el juez había tomado en consideración las condenas de Nueva York que posteriormente fueron anuladas.

El caso Weinstein comenzó a ocupar las primeras planas internacionales en 2017, cuando investigaciones periodísticas de The New York Times y The New Yorker revelaron numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el poderoso productor. Las denuncias provocaron su expulsión de la Academia de Hollywood y tuvieron un enorme impacto en la industria del entretenimiento, mientras que el movimiento #MeToo se convirtió en un fenómeno internacional. Weinstein siempre negó las acusaciones que no derivaron en condenas.

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