El polémico video de Eugenia “la China” Suárez colgada de la ventanilla del auto mientras Mauro Icardi manejaba continúa generando repercusiones en las redes sociales.

Después de que la escena se convirtiera en material para cientos de memes y parodias, ahora aparecieron dos inesperados protagonistas: Yanina Latorre y Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando un usuario de Instagram utilizó Inteligencia Artificial para recrear la situación, pero reemplazando a la China y a Icardi por los conductores.

En la particular versión, Yanina aparece asomada por la ventanilla mientras disfruta del viento, al igual que había hecho la actriz en el video original. Sin embargo, la situación rápidamente termina de manera insólita: la conductora de Sálvese Quien Pueda pierde el equilibrio y termina cayéndose del auto.

Foto: Captura de video de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Mientras tanto, Ángel de Brito, al advertir lo sucedido, se baja rápidamente del auro para asistir a Yanina. Finalmente, los dos terminan riéndose de la situación.

El video no tardó en llegar hasta las redes sociales de Ángel de Brito y Yanina Latorre, quienes decidieron compartirlo con sus seguidores y sumarse así a la ola de humor que generó la escena original.

Foto: Captura de video de Instagram (@yanilatorre)

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YANINA LATORRE DESTROZÓ A MAURO ICARDI TRAS SU DESCARGO Y TAMBIÉN APUNTÓ CONTRA LA CHINA SUÁREZ

Yanina Latorre volvió a referirse sin filtros a Mauro Icardi y a Eugenia “la China” Suárez y fue contundente al analizar la polémica que se generó después de que trascendiera que el futbolista circulaba con su licencia argentina inhabilitada.

Durante una transmisión en vivo por El Observador 107.9, la conductora repasó el descargo que Icardi realizó en redes sociales, donde cuestionó al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y aseguró que contaba con una licencia italiana vigente.

Para Yanina, la reacción del futbolista fue desmedida y dejó en claro que, desde su mirada, Icardi vuelve a interpretar que todo lo que ocurre tiene que ver con él: “Como siempre, cree que todo lo hacen porque es él, porque es un chisme, es un pobre bol...”, lanzó Latorre al analizar sus declaraciones.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

La periodista hizo especial hincapié en una de las frases de Icardi, quien había acusado al Ministerio de Transporte de querer aprovecharse de su repercusión mediática: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, había planteado el futbolista. Al escuchar ese argumento, Yanina fue tajante: “Ellos creen que todos nos colgamos de ellos”.

Yanina Latorre: “No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros”.

Y agregó, con ironía: “No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros”. “Cuando no hacen ninguna bolud... no los nombramos y hablamos de otros que hacen boludec...”, cerró, sin filtro.