La China Suárez volvió a aparecer en sus redes sociales después del escándalo que protagonizó junto a Mauro Icardi por un paseo en auto dentro del barrio privado donde viven en Argentina por el que le inhabilitaron la licencia de conducir al futbolista.

Tras la polémica, la actriz compartió unas postales en sus historias de Instagram en las que se la puede ver disfrutando del día de sol en la famosa “casa de los sueños”, cerca de la pileta con un look primaveral, con una remera blanca y el pelo suelto.

La China Suárez en sus redes sociales tras el escándalo del auto con Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Y luego de unas stories con paisajes de la mansión, Eugenia publicó una imagen de un pequeño libro con la Virgen de la Medalla Milagrosa y un mensaje en italiano. Ninguno de los posteos hizo referencia explícita a la situación que protagonizó con su pareja.

LA PARTICULAR IMAGEN RELIGIOSA QUE PUBLICÓ LA CHINA SUÁREZ CON UN MENSAJE EN ITALIANO

La imagen religiosa que publicó la China Suárez aparece rodeada de flores rosas y junto a una pequeña figura de la Virgen dentro de un libro artesanal acompañda por una frase escrita en italiano: “Benedici la nostra casa”, que significa “Bendice nuestra casa”.

La China Suárez en sus redes sociales tras el escándalo del auto con Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La Virgen de la Medalla Milagrosa es símbolo de gracia, protección y victoria sobre el mal, es ampliamente invocada por los fieles para solicitar salud, consuelo y la bendición del hogar. La China en su caso, pidió bienestar y reguardo para su hogar tras las polémicas que protagonizó con Icardi.

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