El fuego cruzado entre Wanda Nara y Mauro Icardi no cesa. Fiel a su estilo, la mediática se coronó una vez más como la reina del marketing al grabar una publicidad donde, una vez más, se refiere a su ex y a su actual pareja, la China Suárez.

En medio de las críticas y la inhabilitación de la licencia de conducir del futbolista. la conductora de MasterChef Celebrity aprovechó para convertir el momento en una nueva estrategia publicitaria.

A través de su cuenta de Instagram, Wanda subió una publicidad de alimento para perros y gatos que grabó junto a sus mascotas. Sobre el final de la misma, sorprende con una picante frase que nadie se esperaba.

La letal frase que usó Wanda Nara para apuntar contra Mauro Icardi y la China Suárez (Video: Instagram @wanda_nara)

LA FRASE DE WANDA NARA PARA APUNTAR CONTRA MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

Sobre el cierre de la publicidad, Wanda Nara mira a cámara, hace una risa espontánea y dice: “Y sí, al final, mis perros y gatos comen mejor que mi ex”. Como era de esperar, la frase no paso inadvertida y los comentarios se hicieron presentes.

La respuesta de Wanda Nara a una usuaria (Captura: Instagram @wanda_nara)

Una usuaria de Instagram, por ejemplo, le escribió: “Jajaja si, eso es muy cierto, porque a todos tus ex no les dejaste ni un peso”. Lejos de quedarse callada, la mediática le contestó y lo hizo, como siempre, a su manera.

“Me llevé lo que les hice ganar, ni un peso más. No es mi culpa que sus mejores momentos fueran al lado mío”, contestó Wanda en los comentarios, redoblando la apuesta y dejando en claro que nada la desafía.