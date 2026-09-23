A través de su cuenta de Instagram, Tomás Dente recordó a su madre en el día de su cumpleaños. El periodosta compartió un texto que escribió tras su muerte en 2009 y acompañó el texto con una imagen generada con IA donde se lo ve junto a Ada.

El conductor le dedicó un mensaje en el que volvió sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la despedida de su madre, quien murió entre sus brazos.

Con motivo de una nueva fecha de nacimiento de Ada, Tomás escribió “Feliz cumple al cielo, mamá”, junto a una estrella, un corazón amarillo y una flor. Luego compartió lo que redactó al día siguiente de la muerte de su madre.

Tomás Dente y su mamá, Ada (Foto: Instagram @tomroxdente)

LA CARTA QUE TOMÁS DENTE LE ESCRIBIÓ A SU MADRE EL DÍA DESPUÉS DE SU MUERTE

“Hoy ya sos un ángel. Estás tatuada en cada átomo de mi ser. Le sacamos la lengua a la muerte. Nos burlamos del destino”, decía el inicio de la carta que compartió Tomás Dente en su cuenta de Instagram.

A su vez, describió la forma en la que la presencia de su madre continúa en sus recuerdos cotidianos. “Estás en cada nube alta en el firmamento, en cada flor que abre sus pétalos a los rayos del sol; siento tu presencia en el aire que respiro. Pegada a mí”, expresó.

(Foto: Instagram @tomroxdente)

Según contó, su pérdida lo llevó a entender de otra manera la vida y la muerte. “He aprendido de qué se trata vivir. He aprendido de qué se trata morir. Me sacaste el antifaz. Puedo ver el mundo en verdad ahora”, escribió.

“Me elegiste a mí al momento de tu partida. Confiaste en mí. Te dejaste ir entre mis brazos”, manifestó Tomás que, por último, escribió: “Vos me ayudaste a nacer y yo te ayudé a morir. Gracias, madre mía”.