Este fin de semana, Puli Demaria recordó a Matías Corti Maderna, su exmarido y padre de dos de sus hijos. La DJ y amiga íntima de Pampita compartió un sentido texto al cumplirse 10 años de su fallecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, la DJ reflexionó sobre el paso del tiempo y el modo en que la ausencia se transformó en una presencia distinta dentro de su familia. “Diez años. Y elijo recordarte así”, empezó.

Junto a varias fotografías de Matías de joven, agrego: “Me cuesta escribirlo porque, aunque el calendario diga que pasó tanto tiempo, hay ausencias que no se miden en años”. Luego contó como atravesó esta última década.

Puli Demaría recordó a su exmarido en redes sociales (Foto: Instagram @pulidemaria)

PULI DEMARÍA RECORDÓ SU EXMARIDO, A 10 AÑOS DE SU MUERTE

En la publicación, Puli Demaría dedicó buena parte a describir la evolución de Sylvestre y Santos, los dos hijos que tuvo junto a Matías. “En estos diez años pasó una vida entera. Nuestros hijos crecieron, se hicieron hombres, atravesaron sus propias alegrías, aprendizajes y búsquedas, y qué orgullo ver en quiénes se están convirtiendo”, escribió.

Puli Demaría recordó a su exmarido en redes sociales (Foto: Instagram @pulidemaria)

Por otro lado, Puli comentó: “Hoy siento nostalgia por lo que fue y un amor inmenso, porque hay personas que siguen habitándonos para siempre. Aprendí que el tiempo transforma. Que la ausencia, con los años, puede convertirse en recuerdo, en una señal, en una parte de nuestros hijos o en una presencia difícil de explicar”.

Puli Demaría recordó a su exmarido en redes sociales (Foto: Instagram @pulidemaria)

“Hoy no quiero buscar palabras perfectas. Solo quiero decir que pasaron diez años, que seguís formando parte de nuestra historia y que hay un lugar que siempre va a ser tuyo”, sostuvo, antes de cerrar la publicación con una frase breve dirigida a Corti Maderna: “Te extrañamos, Mati”.

Puli Demaría recordó a su exmarido en redes sociales (Foto: Instagram @pulidemaria)

Como era de esperar, la publicación recibió cientos de comentarios entre los que se destacó el de Pampita, su íntima amiga. También se sumaron mensajes de otras figuras como Anamá Ferreira, Cale Ruggeri, Agustina Albertario y Sabrina Garciarena, entre otros.

Puli Demaría recordó a su exmarido en redes sociales (Foto: Instagram @pulidemaria)

Puli Demaría recordó a su exmarido en redes sociales (Foto: Instagram @pulidemaria)

Puli Demaría recordó a su exmarido en redes sociales (Foto: Instagram @pulidemaria)

Puli Demaría recordó a su exmarido en redes sociales (Foto: Instagram @pulidemaria)