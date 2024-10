Puli Demaría salió al aire en A la Barbarossa y pasó un incómodo momento ante las concretas preguntas sobre la vida personal de su gran amiga Pampita, quien el martes pasado fue a apoyarla en el desfile de su colección de zapatos.

Escudado en los años de amistad con Puli, Robertito Funes Ugarte la llamó para que dé detalles del presunto nuevo amor de Carolina Ardohain, el polista Martín Pepa, y el resultado no fue el esperado.

Demaría no solo se negó a dar declaraciones, también hizo una fuerte crítica al oír que analizaban la sonrisa de Pampita con una mirada machista.

Como si fuera poco, Pía Shaw le pasó factura en vivo y Funes Ugarte tomó la decisión de dar por terminado el llamado de manera abrupta.

EL INCÓMODO MOMENTO DE PULI DEMARÍA EN A LA BARBAROSSA

Robertito Funes Ugarte: -Puli, qué vergüenza preguntarte esto…

Puli Demaría: -No, es que no tengo nada para contarles chicos. Igual, me impresiona que analicen tanto una sonrisa.

Robertito: -Puli, querida, que nos conocemos hace mucho, ¿cómo la ves a tu amiga Pampita? ¿Está contenta? Se la ve feliz con este muchacho, no sé si es cierto o no. ¿Sale con Pepa? ¿No sale?

Puli: -Recién se lo decía a su productora, no me corresponde a mí dar ningún tipo de información de la vida personal de Carolina. Como amiga, la voy a proteger a ocho candados. Yo la veo con la misma sonrisa y bien de siempre. Caro es una mujer híper profesional. Ella, en donde esté, si tiene que ir a trabajar, va a poner la mejor cara. Lamentablemente, no tengo mucho para decir, mi Robertito de mi vida.

Robertito: -Mi corazón, dale. No te voy a poner en ese brete, pero como periodista te lo tengo que preguntar. Separemos nuestra amistad. ¿Vos la ves feliz a Pampita ahora?

Puli: -Chicos, yo tuve la suerte de verla todos estos meses y la veo bien, que es lo único que me importa. Y no podemos decir que la felicidad de una mujer se trate en si está o no con un hombre al lado.

Pía Shaw: -Lo de la sonrisa, lo dije yo. No es la misma sonrisa que tenía hace dos días en la puerta de Kuarzo cuando le preguntábamos por su separación. Por eso lo remarco. Segundo, obviamente que vos no contás ningún detalle. Eso habla bien de tu amistad. Pero cómo nos mentiste la última vez que hablamos, que te preguntamos si estaba separada, y dijiste “no, no pasa nada. Está todo bien con Moritán”.

Puli: -No sé cómo explicarles, no me corresponde. Me ponen en un lugar súper incómodo. Yo podría haber quedado como una maleducada y cortarle a la productora de ustedes, pero no es mi manera de ser. No corresponde que yo salga a decir nada que tenga que ver con Carolina. Entiéndanme.

Noelia Antonelli: -¿A Martín Pepa lo conocías? ¿Es del círculo de Carolina?

Puli: -Estuve con mi desfile, que fue el martes, no tuve tiempo de ver los medios. No sé de qué me hablan.

Robertito: -Puli, tenés razón. Es tu amiga y respetamos tu manera de ser. Te mando un beso grande. Te quiero.