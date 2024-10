Fiel a su estilo intempestivo Carolina Pampita fue vista en compañía del polista Martín Pepa, un amigo de la infancia, en una función teatral y desde entonces varios integrantes del círculo íntimo de la modelo aseguran que están de novios y buscan “un futuro juntos”.

En este marco, un cronista de LAM logró encontrar a Pampita en un evento y logró confesiones explosivas de ella respecto. “Estoy acostumbrada y sé cómo son las cosas así que no me quejo de nada bueno”, dijo Carolina antes de hablar sobre su presencia en el Teatro Colón junto a Pepa.

“Dije que voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a ir a juntarme con amigos. Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos”, agregó Pampita, a lo cual el cronista le dijo que “nunca negó el vínculo”.

Martín Pepa y Pampita (Fotos: Web)

QUÉ DIJO PAMPITA SOBRE SU ROMANCE RELÁMPAGO CON MARTÍN PEPA

En este sentido, la modelo aseguró que es una estrategia para que la prensa “se acostumbre y no tener que estar dando explicaciones porque me parece que es una época que uno puede salir. Me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que lo pase bien y no tengo por qué no hacerlo”, explicó.

Cuando le preguntaron si tiene ganas de enamorarse, Carolina le respondió: “Yo tengo ganas de estar así, como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo… Y que me vengan cosas que me hagan bien, no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar y no me va a importar tampoco lo que diga la gente porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien”.

“Peor es quedarme en mi casa y no poder ni siquiera salir a comer, o ni siquiera poder ir al teatro. No me quiero perder la vida pensando ‘Uy qué van a decir’. No pienso de esa manera, nunca lo he hecho y siempre he sido totalmente libre en mi vida y no puedo dejar de tomar mis decisiones”, cerró la modelo.

Martín Pepa, el supuesto nuevo novio polista de Pampita (Foto: captura América)

