Lo que pareció ser el primer acercamiento entre Martín Pepa y Carolina “Pampita” Ardohain, a horas de que apareciera una foto de ellos juntos en el palco del Teatro Colón, podría ser una relación ya consolidada.

Así lo deslizó Yanina Latorre en El Observador 107.9: Me acaba de llegar este mensaje cuando estábamos terminando el bloque anterior. ‘Ya están de novios, confirmado’. Y esta fuente no es del riñón, es del corazón, ¡no me lo van a negar!”, lanzó la angelita, dejando en claro que Pampita y Martín ya habrían formalizado su vínculo.

“‘Los dos tienen 46 años y tienen claro lo que quieren y este fin de semana es la presentación familiar’”. ¡Qué rápido todo! ‘Se ven todo el tiempo. Están juntos y planean una vida juntos’”, agregó, mientras leía la información que le llegaba por WhatsApp.

Foto: revista Caras. Por: Fabiana Lopez

“Está confirmado y esta persona no me miente, les juro que es todo tal cual lo digo. Este fin de semana va a ser la presentación familiar”, cerró Yanina, muy confiada en la fuente que le aportó todos estos datos.

LA FOTO DE PAMPITA CON UN POLISTA QUE DESPERTÓ RUMORES DE ROMANCE, TRAS SU SEPARACIÓN DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Luego de su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán (con quien tiene a su hija, Ana), a Carolina “Pampita” Ardohain no se le conoció ningún candidato. Sin embargo, la revista Caras compartió una foto de la modelo junto a polista Martín Pepa que despertó fuertes rumores de acercamiento.

En la imagen se ve a la top mirando su celular en el palco del Teatro Colón, muy cerquita del deportista y rodeado de más personas, quienes fueron a ver Escalandrum presenta Piazzolla ´74, un concierto extraordinario en homenaje a Astor Piazzolla.

Según informó el medio, Pampita fue invitada especialmente por la reconocida figura, quien pagó un lugar privilegiado para poder presenciar el show musical junto a la conductora y un grupo reducido de amigos y familia, entre los que estaban el hermano de Martín, Juan Pepa, y Juana Schindler, hija de Teresa Jordan, la esposa de José Luis Manzano, exministro del Interior.