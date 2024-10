A poco más de un mes de su resonante separación de Roberto García Moritán, tras cinco años de amor y una hija en común, Pampita fue al Teatro Colón con el polista Martín Pepa y los rumores de romance no tardaron en sonar.

“Fui con mucha gente”, aclaró la modelo, al ser consultada por el notero de Intrusos.

Acto seguido, destacó: “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

Luego de ver la nota de Carolina Ardohain, Florencia de la Ve ahondó sobre el presente sentimental de la modelo y Marcela Tauro no solo le dio un consejo a Pampita, también citó una picante frase de Lucho Avilés para que cuide su corazón.

MARCELA TAURO LE DIO UN CONSEJO AMOROSO A PAMPITA CON UNA PICANTE FRASE

Marcela Tauro: -Para mí ella tiene que disfrutar y no presentar a nadie. Que tarde en presentar y que disfrute de sus hijos.

Flor de la Ve: -Viste que Chiche Gelblung decía que un hombre para conquistar a una mujer era capaz de cualquier cosa, de mentir, de embargarse y de hacer hasta lo imposible. Y es cierto, todo lo que brilla no es oro.

Marcela Tauro: -Ya lo decía mi mentor Lucho Avilés “mucho prometer hasta meter y después de haber metido, se olvida de lo prometido”.

Karina Iavícoli: -Es muy buena la frase.

Flor de la Ve: Mucho prometer hasta meter... Obvio, una vez que entregás el tesorito, ya está.

Pampito: -Y también decía que las famosas son de pañuelo chico porque lloran poquito.

