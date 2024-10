Separada de Roberto García Moritán, tras cinco años de amor y una hija en común, Pampita afronta la vida sin perder la sonrisa.

En nota con Socios del Espectáculo, la modelo habló de las denuncias que recayeron sobre su exmarido por presunta malversación de fondos. Resaltó que está a favor de la verdad y aseguró no estar ligada a ningún acto de corrupción.

Además, Pampita expresó tener una personalidad que no le permite quedarse en la cama, deprimida, por más duros que sean los golpes que reciba.

PAMPITA HABLÓ A FONDO DE LAS DENUNCIAS A GARCÍA MORTÁN

“¿Lo que más te duele es que se digan tantas mentiras sobre lo que pudo haber pasado?”, le preguntó la cronista de eltrece a Carolina Ardohain sobre las denuncias a García Moritán con las que intentaron salpicar su buen nombre.

“Yo trabajo en la tele. Hace muchos años que sé cómo es la tele. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo. Sé cómo son las reglas del juego, a pesar de que muchas de esas reglas no me gustan. Me la banco porque estoy en esto. Pero hay que esperar a que pase el tiempo. El tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quiénes quien”, dijo la modelo.

“La mentira me parece una injusticia. Yo soy muy transparente en mi vida, en todos mis actos. Ando tranquila por la vida, por suerte”, aseveró Pampita.

Mirando a cámara, agregó: “Para mí no hay grises. Las cosas son blancas, son negras. Esto en todos los aspectos de mi vida. No estaría metida en ninguna cosa ilegal, de ningún tipo. No tengo ni por qué dar explicaciones... Los hechos hablan por sí solos”.

PAMPITA HABLÓ DE LOS DUROS GOLPES QUE LE DIO LA VIDA

A diferencia de cómo se la vio a Pampita en la separación de Benjamín Vicuña, Gabriel Oliveri habló de la fortaleza con la que su amiga hoy enfrenta la ruptura con García Moritán, y la notera de Socios del Espectáculo le preguntó por su entereza.

“Hablamos con Gabriel Oliveri y nos dijo que te ve muy bien, muy feliz y con una resiliencia muy importante, que eso la has podido desarrollar con el tiempo y con la vida”, le comentó la cronista.

Con una sonrisa amable, Pampita contestó: “Estoy llena de cariño, llena de amor, de ilusiones y de sueños. No me voy a rendir nunca. No tengo una personalidad de quedarme acostada en ninguna situación de la vida. Siempre me levanté y seguí”.

