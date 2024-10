La separación de Pampita de Roberto García Moritán dejó varias incógnitas y frente abiertos, sobre todo por la reticencia de la pareja a brindar el real motivo de esta decisión, y una fue el pedido de los fans y los memes sobre un eventual regreso de Benjamín Vicuña con la modelo.

Desde posteos en redes sociales, a rumores de periodistas en ciclos de espectáculos, la posibilidad latente de que Pampita y el padre de sus tres hijos varones vuelvan a ser una familia ilusiona a los seguidores de ambos, y es por eso que el actor fue consultado al respecto.

Pampita, García Moritán y Vicuña. (Foto: captura TN - Instagram/pampitaoficial - benjaminvicuna.ok)

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE BENJAMÍN VICUÑA SOBRE LOS PEDIDOS DE QUE VUELVA CON PAMPITA, RECIÉN SEPARADA

Todo comenzó cuando le preguntaron a Benjamín por su relación con Anita Espasandín y el tema derivó en la polémica situación que vive Pampita con Moritán, por lo que le preguntaron cómo acompaña a la madre de sus hijos en este momento.

“Acompaño, ya lo dije. Acompaño desde el equipo, criando a nuestros hijos. Con la mejor, con alegría, con amor, con contención, eso”, dijo. “¿Te incomoda cuando escuchás que la gente y nosotros decimos ‘puede ser que vuelvan’?”, quiso saber el notero de Socios del espectáculo Walle Leiva.

“Son cosas… Primero me parece que es especular con algo que, primero están mis hijos, me parece delicado. Segundo también estoy en pareja, o sea que ya ni siquiera me parece gracioso. Me parece que es algo que, por supuesto que se da, como que son cosas que por ahí están en el público, pero acá me parece que no”, respondió, contundente, el actor.

Pampita y Benjamín Vicuña

