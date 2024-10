La separación de Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain sigue siendo el tema del momento en los medios y las redes. Y lejos de pasar el tema por alto, Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Benjamín Vicuña para consultarle por el presente sentimental de la modelo y el exministro de la Ciudad.

Así fue el incómodo ida y vuelta de Mirtha con Benjamín en La Noche de Mirtha, el programa que se transmite todos los sábados a la noche por eltrece:

Mirtha: -¿Qué pensás de la separación de Carolina? Estuve con ella la otra noche en la fiesta de Fundaleu. Primero que estaba preciosa y después es divertidísima, cómo baila, es una maravilla y qué bonita que es.

Benjamín: -No me meto mucho, los protagonistas son ellos.

M: -¿Pero fuiste a ver tus chicos?

B: -Están conmigo, por supuesto. O sea, siguen con su dinámica habitual. Esta es una dinámica mixta.

M: -Pero yo los vi a ellos (por Pampita y Moritán) no hace mucho en una reunión y estaban en muy buenas relaciones, al punto que ella estaba sentada en las rodillas de él. Eso no es común en una reunión, y tenían demostraciones de cariño. ¿Qué pasó después? No querés contar. En la carita te veo que no querés hablar del tema.

B: -No, no sólo quiero hablar de temas, sino que tampoco sé nada. Y si lo supiera, tampoco lo diría en un programa de televisión.

M: -Está bien. Carolina es muy amorosa.

B: -Es buena madre que, para mí, es lo más importante.

M: -Es buena madre, sí.

EL SORPRESIVO MENSAJE DE PAMPITA A LA HIJA DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN, EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN

En medio de las repercusiones que sigue despertando la separación de Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain, la modelo dejó en claro que sigue manteniendo el cariño con la familia ensamblada que conformó con el exministro de la Ciudad.

Así quedó reflejado en el posteo que la modelo dejó en el muro de Instagram de Delfina, quien fue parte de la campaña de una reconocida marca (evento que coincidió con Eugenia “la China” Suárez, entre otras figuras): “La más linda y buena”, escribió.

Días atrás, la top había sido contundente al hablar de su ex, con quien tiene a su pequeña Ana: “Estoy tratando de estar bien por mi familia, porque tengo chicos que criar, ¿entienden? Tengo que estar en pie para criar a mis hijos”, le manifestó a la prensa, tal como se vio en LAM.

Por: Fabiana Lopez

“No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nada en ningún lado, nunca. Ni esta semana, ni más adelante, ni nunca”, agregó.

Pampita: “Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nada en ningún lado, nunca”.

Por último, Carolina reveló en quiénes se refugia por estas horas: “En mis hijos que son el motor de mi vida y que me dan fuerza para todo. Por suerte tengo toda esa fuente de amor y que todos los días me da ganas de vivir, de salir a trabajar, de mejorar, y de salir adelante”.