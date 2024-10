Pampita regresó a la Argentina luego de un viaje a Chile por motivos laborales y enfrentó con amabilidad las incómodas preguntas de la prensa sobre su resonante separación de Roberto García Moritán.

La modelo dialogó con Socios del Espectáculo: explicó por qué se vio en la obligación de publicar chats privados con el político y respondió si la ruptura es definitiva.

PAMPITA HABLÓ DE LA SEPARACIÓN DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Notero: -¿Cómo estás llevando estos días de la separación?

Pampita: -No voy a hablar de eso... Yo trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos… Sepan entender que no voy a hacer comentarios de nada. Es algo privado. No voy a ir a ningún programa. No voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá que ni ahora ni nunca.

Notero: -Tu exsuegra dijo que fue Roberto quien puso el punto final. ¿Fue así?

Pampita: -No voy a hacer comentarios. No voy a decir nada. Vamos a tratar de mantenerlo en privado.

Notero: -¿Y los chats por qué los publicaste?

Pampita: -Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad, verdad. Me importa la verdad. Si no queda otra que mostrar la verdad, me veo en una situación que obviamente no me gusta, no voy a permitir (que se digan) cosas que son mentiras... Ojalá vivamos todos en paz.

Notero: -¿Es un punto final en la relación o puede haber una charla?

Pampita: -No voy a hacer comentarios. Espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas y que nos dejen a nosotros, la familia, acomodarnos y pasar este momento.

